Opinión | A FONDO
Aules segures i dignes
Com a alcalde de Vila-real, alce la veu en nom dels nostres xiquets i xiquetes, famílies i professorat. La situació que a moltes aules del nostre territori a l’inici de curs és insostenible: temperatures extremes que dificulten l’aprenentatge i posen en risc la salut i el benestar d’estudiants i docents. Estem parlant de drets bàsics, com el de poder estudiar en un entorn segur, digne i saludable.
Vull ser clar: l’Ajuntament de Vila-real no té competències legals per invertir en centres de primària i secundària, i no podem destinar ni 1 € a ventiladors, aïllament o aires condicionats. Aquesta responsabilitat correspon exclusivament a la Conselleria d’Educació. Lamentem profundament que, fins ara, el govern valencià, liderat pel Partit Popular i sostingut per Vox, no hagi fet cap inversió als nostres centres, evidenciant una manca de compromís amb les necessitats educatives i de seguretat.
Alguns ens acusen de demagògia o de dir-ho tard, però fa temps que els sindicats ho demanen. Jo mateix li hauria traslladat la petició al conseller, el senyor Rovira, si m’haguera donat l’oportunitat, però, des del 17 de febrer no ha respost cap de les nostres sol·licituds. El PP i Vox, per a Vila-real, ni estan ni se’ls espera; i quan estan, és només per posar pals a les rodes.
Nosaltres sí que hem actuat dins les nostres competències. L’Escola Infantil Municipal El Solet té aire condicionat per evitar que els infants patisquen la calor que suporten altres centres. A més, durant l’Aplec d’Estiu, vam instal·lar ventiladors per garantir el confort dels més menuts.
Sabem que és una reivindicació creixent i legítima dels sindicats i la comunitat educativa. Fa uns anys ningú plantejava instal·lar aires condicionats a les aules, però mai havíem viscut estius tan calorosos com els últims. El canvi climàtic és una realitat i ja està ací. Hem d’adaptar els espais escolars perquè les aules siguen segures. Els experts ho adverteixen: no és una anècdota, això anirà a més i cal preparar-nos.
Davant la passivitat del Consell i la falta de resposta del PP de Vila-real, hem impulsat una campanya a Change.org per demanar que l’inici de les classes s’endarrerisca fins al dia 15. És una mesura raonable, temporal i justa, ben rebuda per moltes famílies. Volem protegir la salut i garantir condicions dignes d’aprenentatge. Aquesta iniciativa, amb el suport de famílies, docents i alumnat, reclama a la Generalitat que actue. Si enguany no tenim èxit, seguirem reivindicant perquè no torne a passar.
Invertir en climatització
Som conscients que la solució passa per invertir en climatització. Per això, el grup municipal socialista presentarà una moció al ple per exigir a la Generalitat que actue o, si cal, que delegue competències i recursos a l’Ajuntament, que es compromet a mantenir les instal·lacions, com ja ha fet amb el pla Edificant, heretat del govern del Botànic, a centres com Concepción Arenal i Pascual Nácher.
Però el debat no pot quedar-se en qüestions tècniques. L’educació també ha de ser transmissora de cultura i arrelament. Per això defense la decisió del Consell Escolar Municipal del passat juliol de fer no lectiva la setmana de Sant Pasqual 2026. Una decisió coherent, justa i consensuada. Els vila-realencs que estudien fora, com a Castelló o València, no tenen classes durant la Magdalena o Falles. Per què els nostres estudiants no haurien de gaudir dels mateixos drets?
Les festes de la Mare de Déu de Gràcia són molt més que una tradició: són part essencial de la nostra identitat col·lectiva. No incloure-les al calendari escolar seria ignorar allò que ens fa únics i ens uneix com a poble. A més, no és senzill per als escolars descansar durant la setmana: soroll, activitat nocturna i alteració dels horaris hi formen part inherent. Davant qui planteja avançar o modificar la baixada de la Mare de Déu, vull ser molt clar: des que els veïns i veïnes em van concedir l’honor de ser alcalde, he tingut sempre present el respecte i la cura per les nostres tradicions, heretades dels nostres avantpassats. La Mare de Déu de Gràcia baixa des de la seua ermita, per un vot popular, el divendres abans del primer diumenge de setembre, des de l’any 1757. Aquesta és la nostra herència, i això és el que sempre hem fet. Qui perd els orígens, perd la identitat. Paraula donada, paraula sagrada. Mentre el poble continue confiant en mi, mantindré intacta la voluntat de defensar allò que és nostre, amb respecte i obertura. És, sens dubte, una de les millors maneres de fer que Vila-real progresse, cresca i continue sent una ciutat amb cor de poble.
A Vila-real no volem privilegis, sinó equitat perquè els nostres estudiants tinguen les mateixes oportunitats que els d’altres municipis. Des d’aquest Ajuntament continuarem treballant, alçant la veu i defensant una educació pública digna, adaptada a la realitat climàtica i arrelada a la nostra cultura i valors. Hi ha molts motius perquè Mazón i companyia feren el canvi. Unim esforços, signem i, sobretot, no deixem mai de defensar allò que és just, perquè junts fem que Vila-real avance.
Alcalde de Vila-real
- Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Adiós a la 'incertidumbre' del campo: Castellón encara el nuevo año agrícola con los embalses en máximos desde 2002
- El periodista benicense de À Punt agredido en Alcalà: 'Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Mor Vicent Grau, històric de l'esquerra política valencianista de Castelló