Mi compromiso con los almassorins

El Ayuntamiento de Almassora ha recibido la resolución del Defensor del Pueblo en relación con la petición que realicé semanas atrás para que esta institución interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3.3 del Decreto ley 6/2025 del Consell. Finalmente, el Defensor del Pueblo ha decidido no llevar a cabo dicho recurso, entendiendo que la modificación introducida no vulnera el artículo 45 de la Constitución Española.

Respeto profundamente esta decisión, como no puede ser de otro modo en un Estado de derecho, pero no puedo ocultar la decepción que compartimos muchos ciudadanos de Almassora, especialmente aquellos que sufren de manera directa los efectos de la contaminación acústica en nuestra playa a consecuencia del polígono industrial del Serrallo, situado en la ciudad de Castelló. Porque, más allá de la literalidad de las leyes, está la realidad de las personas, y esa realidad nos recuerda cada día que nuestros vecinos merecen protección, garantías y soluciones eficaces.

Quiero insistir en algo que siempre he defendido con convicción: mi compromiso no es con un partido político ni con una institución ajena, sino con los almassorins. Y, por ello, seguiré reclamando medidas compensatorias y justas que garanticen el derecho a la salud y, en definitiva, a poder vivir en un entorno tranquilo, sin molestias.

La resolución del Defensor del Pueblo no es un punto final, sino un paso más en un camino en el que no vamos a desistir. Continuaremos explorando todas las vías legales y administrativas que estén en nuestra mano para exigir respeto a nuestros vecinos y protección a nuestro municipio.

Insisto en la verdadera necesidad de tender puentes, de dialogar, de poder llegar a acuerdos que permitan cohabitar a las personas y a la diversa actividad económica en un clima único de convivencia en el que ninguna de las partes se pueda sentir perjudicada en ningún aspecto.

El ruido, la contaminación y sus diferentes consecuencias no entienden de decretos ni de interpretaciones jurídicas: los padecen las personas, cada día que pasa. Por eso, como alcaldesa de Almassora, reitero mi compromiso de situar siempre los intereses de mis vecinos por delante de cualquier otra consideración. Esa es y seguirá siendo mi única lealtad.

Alcaldesa de Almassora