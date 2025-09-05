Opinión | LA RÚBRICA
Els ‘mons de Yupi’ de Begoña Carrasco
La senyora alcaldessa, Begoña Carrasco, presumeix que l’inici del curs 2025-2026 és un èxit de la gestió del seu govern i de la Conselleria d’Educació. Lamentablement, si mirem la situació de l’educació pública a Castelló, observem una realitat molt diferent.
No sabem res de res de la construcció del nou conservatori o l’institut Cremor. Però a més a més, han quedat en un calaix les reformes urgents previstes per al Bisbe Climent, Antonio Armelles, Cervantes, Censal, Sant Agustí, Jaume I i el Soler i Godes. Recordem que les obres finalitzades al Mestre Canós i al Juan Sebastián Elcano són fruit de la planificació del govern d’Amparo Marco i Ximo Puig. L’actual ajuntament només ha signat la licitació.
Així i tot, podríem pensar que Carrasco reivindica altres necessitats per a l’educació de Castelló. Doncs no. Guarda silenci davant les tisores del conseller. Guarda silenci mentre es retalla professorat d’FP i cau l’oferta de cicles formatius. Guarda silenci mentre els col·legis i instituts tenen menys recursos per la diversitat. Manté el silenci mentre hi ha un 30 % menys de grups a l’EOI i també calla quan es dediquen menys recursos per a les Escoles d’Adults.
És evident que per a l’actual alcaldessa és més important hacerle la ola al senyor desaparegut el dia de la dana que la inversió educativa a la nostra ciutat.
La senyora Carrasco viu en els seus mons de Yupi: moltes fotos, molt de postureo, però cap implicació verdaderament real amb l’educació pública de la ciutat de Castelló.
Diputat autonòmic i portaveu d’Educació del PSPV en Les Corts
