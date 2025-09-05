El genocidio de Gaza resulta la mayor de las vilezas que hoy vive el mundo. Benjamín Netanyahu y el núcleo de halcones que conforma su gobierno parecen estar inoculados del ADN de los verdugos nazis, arquitectos de la Solución Final, el texto legal del III Reich propiciador del asesinato metódico de seis millones de judíos. Ahora, ciertos herederos de las víctimas del fanatismo criminal de Hitler (ni mucho menos la mayoría del pueblo de Israel) dan muestras de la misma impiedad de los criminales de la esvástica. Cuando el 7 de octubre de 2023 la organización terrorista Hamás realizó un ataque sin precedentes en territorio israelí, buscaba la reacción de los vecinos y enemigos letales. Necesitaba mostrar imágenes de niños y civiles muertos por las bombas israelíes.

Empero, los de Hamás no calibraron bien cuál podía ser la respuesta de Netanyahu, un tipo que en 1993 llegó a la presidencia del partido de extrema derecha Likud. El mismo que aquel año dirigió una despiadada campaña contra el presidente Isaac Rabin, tras sellar el Acuerdo de Oslo en pro de la futura independencia de Palestina. Dos años más tarde, Rabin fue asesinado por el integrista judío próximo al Likud, Yigal Amir, quien declaró a la Policía sentirse orgulloso del magnicidio ejecutado «por deseo de Dios». Junto con el alcalde José Luis Gimeno, tuve el honor de asistir a las exequias fúnebres del héroe militar que más hizo por la paz.

Israel necesita del espíritu de Rabin. Urge la declaración conjunta de todas las instituciones españolas exigiendo el fin del genocidio.

Periodista y escritor