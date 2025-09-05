Hiperventilados

Hay debates muy empeñados en que se nos vayan de las manos. Y el de la inmigración es uno de ellos. Basta una noticia, un dato mal explicado o un discurso enérgico para que las emociones se disparen y el espacio de la reflexión quede reducido a cenizas. Y en pocos asuntos que nos atañen se requiere menos víscera y algo más de raciocinio.

Vivimos en pleno invierno demográfico. Es así nos guste más o menos. Las cifras nos lo indican sin ningún tipo de anestesia: nacen menos niños y la esperanza de vida se prolonga, afortunadamente. Ya no se cae en una recurrente metáfora cuando se dice que vamos camino de vender casi tantos pañales para adultos como para bebés. Las aulas de preescolar pierden alumnos año tras año. Los pupitres vacíos hablan por sí solos. Y mientras tanto, el mercado laboral lanza señales de alarma: faltan manos en los oficios que sostienen a parte de nuestra economía productiva, en los cuidados, en el campo, en la construcción, en sectores donde las necesidades son urgentes y crecientes.

La inmigración es parte de la evolución y sin nuevas generaciones de trabajadores, la maquinaria del Estado del bienestar cruje. Sin personas que coticen, no habrá pensiones suficientes. Sin cuidadores, no habrá quién atienda a los mayores. Hoy, el pausado traquetreo de los andadores es más que evidente en nuestras ciudades.

Y vista esta realidad, es necesario desactivar esa hiperventilación que nos hace más insensatos.

La inmigración plantea retos a los que no todos estamos preparados, claro que sí, pero requiere de cordura, planificación y recursos para una integración que debe ser asumida por todas las partes. Propios y extraños. El discurso inflamado que convierte al otro en amenaza solo conduce a soluciones irracionales que ni frenan el fenómeno ni lo ordenan. Solo desgarran la convivencia. En una sociedad que envejece a marchas forzadas, cerrarse en banda a la inmigración equivale a renunciar a lo que puede ser una oportunidad para enderezar los desequilibrios. Si de verdad queremos un futuro sostenible, conviene atemperar las emociones. Al menos en esto.

Director de Mediterráneo