Opinión | LA RUEDA
Pensar el futuro es algo nuestro
Hace unos días leí un artículo del periodista y filósofo Josep Ramoneda que, a modo de adelanto de su último libro (Poder y libertad. Reflexiones en un cambio de época), se preguntaba por qué el futuro, con sus aceleraciones y límites, nos da miedo. Al ir ojeando el periódico, vi que, unas páginas más allá, Aziz Huq, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, acusaba a Trump de estar vendiendo la seguridad nacional.
La verdad es que, con los argumentos de sus especialidades, no decían lo mismo, pero se complementaban. Para Ramoneda, el análisis estaba claro: para un europeo impregnado de la Ilustración, la razón, a lomos de los avances científicos y tecnológicos, nos tenía que llevar a una cierta reconciliación. Hoy, el desarrollo científico avanza, pero plantea dudas sobre su gobernabilidad, la desigualdad crece, los autoritarismos vuelven a aparecer y son poco respetuosos con los derechos y libertades, la autonomía se pierde en manos de máquinas y algoritmos... O, como el propio Ramoneda detalla, el asunto no pinta bien porque está en cuestión la dignidad de la persona. Incluso aspectos tan esenciales de la democracia y de la política como el de fomentar la participación y mantener vivo su horizonte emancipador se ignoran. Y es que pensar el futuro es algo nuestro y, en consecuencia, no debemos resignarnos a que sea la tarea de cuatro compañías, máquinas y algoritmos.
Decía, y ahora aclaro, que Aziz Huq complementaba la idea de Ramoneda cuando señala que el problema fundamental no es que Trump venda chips H20 a China. No. El drama es que Trump utiliza los poderes de la presidencia para alimentar ambiciones propias y de amigos, no para promover los intereses del país y los ciudadanos.
Analista político
