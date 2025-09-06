El mejor regalo para Castellón

Castellón cumple el próximo lunes, 8 de septiembre, 774 años y lo celebramos a lo grande. Desde el pasado miércoles y hasta el mismo día de la celebración de la efeméride, una veintena de actos culturales, infantiles, musicales e institucionales se combinan para conmemorar el Privilegi del Trasllat con el objetivo de que vecinos y visitantes llenen las calles y las plazas de la capital, convertidas en un escenario abierto para el disfrute de mayores y pequeños.

El aniversario de la ciudad marca el inicio de curso y, en Castellón, se trata de una vuelta a la rutina con la que aniquilamos cualquier rastro de síndrome posvacacional. Lo hacemos como mejor sabemos en este equipo de gobierno que tengo el honor de presidir: con trabajo. Y es que el esfuerzo y la labor desarrollada a lo largo de las últimas semanas en este Ayuntamiento tanto por parte de los concejales como de los técnicos municipales ha hecho posible que Castellón comience septiembre a toda marcha.

El trabajo de gestión no entiende de descansos y, cumpliendo con el compromiso que adquirimos con los castellonenses, lejos de frenar en seco la actividad municipal, hemos mantenido el ritmo para que el que popularmente llamamos «regreso a la ciudad» marque un punto de inflexión en el día a día de los castellonenses.

Como les comentaba, iniciamos con una agenda repleta de actividades que celebran y recuerdan nuestros orígenes, pero también incidir en este orgullo de ser y de vivir en Castellón. Unas propuestas que ponen el nombre de la capital de La Plana en la actualidad nacional con la presentación, ayer por la tarde, del cuadro de nuestro Hijo Predilecto de la ciudad, Carlos Latre.

También destaca la entrega, esta mañana, de la Medalla de Oro de Castellón a dos emblemas culturales y referentes del castellonerismo que este año cumplen nada más y nada menos que 100 años: la Banda Municipal y, cómo no, el periódico Mediterráneo. Además, en este siempre emotivo acto institucional se rendirá homenaje a la Rondalla Els Llauradors, que el pasado 24 de mayo se despidieron de los escenarios en un concierto memorable y que son y serán auténtica esencia castellonera; y el prior emérito del Lledó, Ignacio Pérez de Heredia y Valle, una figura clave en las últimas décadas en el ámbito de la devoción a nuestra Patrona, la Mare de Déu del Lledó, quien será nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad.

También quiero poner el acento en los Premios Ciutat de Castelló, con los que cerraremos las celebraciones en el Teatro Principal de la mano de la escritora Rosario Raro como mantenedora y los desternillantes cómicos e influencers valencianos Jajajers como presentadores. No hay nada como el humor para iniciar el curso con optimismo y si se trata de un curso con grandes retos por delante, más.

Primera fase de la ZBE

La verdad es que me siento muy feliz de poder comunicarles que lo hemos hecho con muy buen pie. Y es que esta semana hemos abierto a los vecinos tres arterias de la ciudad. Me refiero a las calles San Vicente, Herrero y Asensi. Aún falta un poco para poder ver el resultado definitivo de las obras de la Zona de Bajas Emisiones en estos viales, porque están pendientes las labores de plantación y de colocación del mobiliario, que se desarrollarán los próximos días, pero ya les puedo anunciar que la primera fase de las actuaciones de la ZBE estarán acabadas a finales de este mes. Todo ello, en paralelo a las de la segunda fase, que también avanzan a muy buen ritmo para hacer que Castellón sea cada día una ciudad más atractiva para pasear, para comprar, para pasarlo bien y para invertir.

Además, esta semana hemos aprobado la adjudicación del contrato para llevar a cabo las obras de rehabilitación integral del Mercado Central, cuyo presupuesto asciende a 9.707.292 euros y que cuentan con un periodo de ejecución de 16 meses. Los plazos marcan el inicio de las actuaciones en el mes de octubre, en el mismo momento en el que los comerciantes se hayan trasladado al mercado provisional de la plaza Santa Clara, que estará perfectamente equipado para que puedan desarrollar su trabajo en una condiciones inmejorables.

El corazón de la ciudad vuelve a latir y con cada paso que damos, con cada avance en nuestros proyectos de legislatura lo hace con más fuerza. Un Castellón más verde, más accesible, con una agenda de ocio y cultura para toda la familia que no se detiene es un lugar atractivo para quienes quieren invertir en nuevos negocios o ampliar los existentes. Y lo estamos viendo estos días, con la inauguración de nuevos comercios en locales clave, como el que ha devuelto a la vida el mítico edificio situado en el número 6 de la plaza Santa Clara. Un establecimiento a la altura de las grandes capitales que estoy convencida de que será foco de atracción para ciudadanos de toda la provincia.

Les invito a disfrutar del nuevo Castellón. Es el mejor regalo que le podemos hacer a la capital en este 774 aniversario. ¡Felicidades, Castellón!

Alcaldesa de Castellón