Opinión | LA RÚBRICA
Pagar i no avançar
Benicàssim està brut. És un fet objectiu: només cal eixir als carrers per poder comprovar-ho. El contracte amb l’empresa de neteja fa quasi set anys que està caducat, una mostra més de la desídia del govern municipal popular liderat per la senyora Marqués.
Mentrestant, els impostos continuen pujant: a la pujada del 15% de l’IBI de l’any passat se li ha sumat l’increment de la tarifa de l’aigua, dels serveis municipals regulats per ordenances i la nova taxa de recollida de residus, tot amb el suport de l’extrema dreta local. Els impostos són necessaris, però a Benicàssim no es veuen els resultats i tampoc hi ha previsió.
L’alcaldessa telegoverna des del Senat un poble que no avança: cap notícia del segon institut, l’Ajuntament i la Casa de Cultura malmesos i sense reformar, edificis mal comprats i ben pagats que continuen buits, carrers apedaçats, manca d’instal·lacions esportives, i el CEAM continua tancat. Això sí, s’han gastat diners en autobombo pagat pels veïns i veïnes.
Mentre els pobles del costat gaudeixen de noves instal·lacions municipals o parcs inclusius, a Benicàssim passen els anys i només escoltem promeses incomplertes. Les propostes d’altres grups queden a un calaix amb excuses puerils per no saber treballar en equip, com ja es va demostrar la legislatura anterior, quan es van passar dos anys sense aprovar pressupostos.
El nostre poble no és accessible; Benicàssim és car i ofereix poques garanties. És per això, pel que no són només els carrers el que necessitem netejar.
Portaveu de Compromís per Benicàssim
