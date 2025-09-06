Septiembre democrático

Hay meses que tienen personalidad propia, y septiembre es, sin duda, uno de ellos. No parece un mes: es más un estado de ánimo.

Tras las siestas infinitas de agosto y los atardeceres que parecían no acabar nunca, llega septiembre con puntualidad británica, recordándonos que la vida no puede ser un eterno chiringuito a pie de playa.

Es el mes de las mochilas nuevas, los uniformes que aún no lucen rodilleras desgastadas y el olor a libros recién forrados. Los niños vuelven al cole, los padres y las madres a las prisas, a esos corsés que siempre nos impone el tiempo; es la vuelta a esa rutina que a tantos estresa y que aplacamos con renovados y buenos propósitos en una nueva vendimia de sensaciones reencontradas.

Pero septiembre no es solo un asunto de pupitres, cuadernos y tutorías. También es el mes en que la política despierta del letargo estival. Si julio venía ya marcado por el calor y la desgana parlamentaria, ahora todo vuelve a activarse como un gato escaldado: debates encendidos, discursos recalentados y ese ambiente de pretemporada electoral que parece no terminar nunca.

El reencuentro de nuestros dirigentes es como el de los viejos compañeros de clase, siempre listos para lanzarse las tizas en forma de titulares. En el fondo, septiembre nos da esa falsa sensación de comienzo, como si fuera un segundo Año Nuevo. Volvemos al gimnasio, prometemos leer más, ahorrar mejor y comer sano. Y, al mismo tiempo, nos metemos de lleno en la rueda de lo cotidiano: agendas apretadas, tráfico, reuniones infinitas y el regreso a debates interrumpidos. Una rutina que, por mucho que nos quejemos y a fuerza de tortazos al despertador, nos ordena la vida desde bien temprano.

Septiembre es el mes que nos devuelve a esa realidad extrema que julio y agosto nos sustrajo, el periodo en el que los niños aprenden a multiplicar y los políticos, a dividir. Pero es, sin duda, el mes más democrático, porque pone a todos en su sitio en un caos perfectamente organizado.

Director de Mediterráneo