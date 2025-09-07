Pablo Motos y El hormiguero lo han vuelto a hacer. Han invitado al escritor Arturo Pérez-Reverte y han reventado las audiencias. No solo lideran la parrilla televisiva, es que, además, lo hacen con un contenido de valor. Atrás, muy atrás, quedaron aquellos oscuros años en los que la audiencia patria se decantaba masivamente por la telebasura. No todo tiempo pasado fue mejor.

Reverte no es únicamente un escritor de gran fama. Es un pensador, un gran erudito en un tiempo en el que mucha gente presume de hablar antes de reflexionar.

El bueno de Arturo no tiene miedo a mojarse. Ha vivido y trabajado en lugares y épocas aterradores. Un atajo de pijoprogres o de fachitas de salón, copa y puro no le inquietan lo más mínimo. Atiza a todos, con convicción y conocimiento. Y por eso es criticado tanto por los bolcheviques como por los mencheviques. Por eso es ninguneado desde la apocada derecha y desde la derecha extrema. Por eso sus palabras valen su peso en oro. Por eso sus reflexiones son tan relevantes.

Aprovecho la oportunidad que cada domingo me brinda esta humilde columna para sugerir a Pablo Motos, y a El hormiguero, que invite a otros grandes pensadores. Quizá con formas más sosegadas y discursos más elaborados, pero igual de interesantes.

Quién nos iba a decir que un programa de entretenimiento y humor se podía convertir en un espacio de reflexión y debate. Porque, durante toda esta semana, la discusión en redes sociales sobre lo que comentó Pérez-Reverte ha sido más que contundente.

