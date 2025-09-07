Castellón defiende su aeropuerto

El aeropuerto de Castellón ha sido, desde su primera piedra, un proyecto marcado por la controversia. En sus primeros años fue objeto de burlas, usado como arma arrojadiza en el debate político y presentado como paradigma del despilfarro. Sin embargo, la realidad que hoy vivimos demuestra hasta qué punto aquellas visiones resultaron cortoplacistas. Lo que ayer era un motivo de fuerte inspiración para los amantes de la caricatura es, en la actualidad, una infraestructura en plena expansión, con resultados récord y con una proyección que la convierte en pieza estratégica para la provincia. Este cambio de narrativa no se ha producido de manera espontánea. Ha sido fruto de un trabajo constante, profesional y planificado que merece, si no el reconocimiento, al menos el respeto. Tanto los gestores actuales como sus inmediatos predecesores han sabido trazar, con coherencia y paciencia, una hoja de ruta que ha permitido transformar el aeropuerto en un activo tangible para Castellón. A cada etapa le correspondió un reto: desde sentar las bases y lograr que la infraestructura echara a andar, hasta consolidar su crecimiento y abrirla a nuevos horizontes de diversificación. La suma de esas aportaciones es lo que explica que hoy hablemos de una instalación útil, competitiva y con futuro.

El aeropuerto no se limita a mover pasajeros, aunque en este terreno los datos son contundentes: cerca de 45.000 usuarios solo en el pasado mes de agosto, un récord histórico que eleva a más de 220.000 los viajeros acumulados en lo que va de año, con un crecimiento del 13% respecto al ejercicio anterior. La previsión de alcanzar los 300.000 usuarios en 2025 confirma la tendencia y coloca a Castellón en el mapa de los aeropuertos que avanzan con paso firme. Pero más allá de las cifras, lo relevante es la solidez del modelo: una gestión que combina eficiencia operativa, contención del gasto y diversificación de ingresos mediante la atracción de empresas del ámbito aeronáutico, aeroespacial e innovador. Se ha pasado de un aeropuerto cuestionado a una infraestructura que genera confianza, no solo entre las aerolíneas, sino también entre el tejido empresarial y los negocios de base tecnológica, que ven en su entorno un espacio ágil y seguro para desarrollar proyectos. Esa capacidad de convertirse en plataforma para la innovación y la inversión es quizá el logro más silencioso, pero también el más trascendente.

Por todo ello, sorprenden las voces que todavía insisten en presentar al aeropuerto como un ejemplo de despilfarro. Es un discurso anclado en el pasado, que ignora la evolución positiva de los últimos años y el papel clave que juega la instalación en la diversificación económica y turística de Castellón. Defender el aeropuerto no es un acto de orgullo vacío, sino una obligación con la realidad: hablamos de una infraestructura que aporta empleo, mejora la conectividad, refuerza el turismo y amplía las oportunidades para sectores estratégicos. ¿Que hay mucho por hacer? Indudablemente, pero eso no quita que tiremos por tierra lo logrado en los últimos años.

El aeropuerto es un valor en alza, no por casualidad, sino gracias a la visión y el esfuerzo sostenido de quienes, a lo largo del tiempo, han creído en su potencial y han trabajado para materializarlo y ganarse una reputación que tanto ha costado conseguir. Y si algo debe quedar claro es que este éxito no pertenece a una sola etapa ni a un único equipo gestor, sino a la continuidad de un proyecto compartido que ha sabido aprender de las dificultades para salir reforzado.