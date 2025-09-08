Opinión | A FONDO
Capital de l’educació pública
Comença un nou curs escolar i des de l’Ajuntament hem fet els deures. Des de l’inici de l’any fins ara hem invertit uns 50.000 euros en manteniment de centres educatius, dins de les nostres competències. Este estiu els hem posat a punt perquè estigueren preparats per al mes de setembre. Hui reben els xiquets i xiquetes amb la il·lusió, la motivació i les ganes de sempre. I a la Vall d’Uixó amb l’orgull que tots els nostres centres són públics.
Esta defensa de l’educació pública i de qualitat va ser una de les qüestions que més vaig destacar en l’obertura de les Jornades Educatives, que enguany han complit 10 anys. A través de quatre conferències i sis tallers hem posat el focus en la inclusió a les aules, formant i compartint idees amb el professorat i les comunitats educatives. Només l’educació pública pot garantir que ningú es quede arrere. Eixa ha sigut la línia de formació per la qual hem apostat en esta edició, amb propostes per a tindre aules més obertes i diverses.
Si parlem d’infraestructures, ara fa 10 anys del primer inici de curs escolar que vaig viure com a alcaldessa. Un curs que va començar amb la caiguda del sostre del menjador del CEIP Eleuterio Pérez. Un fet que era el reflex de la falta de manteniment i d’inversió en els centres durant els governs del PP (cal recordar que un parell d’anys abans havia passat el mateix en una aula del CEIP Assumpció).
En aquell moment ens vam posar a treballar en un pla de revisió de l’estat de tots els centres educatius. Veient que la situació d’abandó era generalitzada a tot el territori valencià, el Govern del Botànic va impulsar el pla Edificant. I precisament a la Vall, el CEIP Eleuterio Pérez va ser el primer a ser reformat. En estos anys també s’han renovat els CEIP La Moleta, Colònia Segarra i Recaredo Centelles (amb un nou aulari d’infantil) i, actualment, està en marxa la construcció del nou Rosario Pérez, que per fi serà una realitat després de més de 30 anys de reivindicacions.
Abans deia que des de l’Ajuntament hem fet els deures. Malauradament, no puc dir el mateix de la Generalitat valenciana. Tenien una sola cosa a fer este estiu i no l’han feta. Tenim les obres de reforma del CEIP Sant Vicent adjudicades i el contracte amb l’empresa signat. L’escola ho té tot empaquetat per a fer el trasllat. Però la Conselleria d’Educació no ha instal·lat a temps les aules provisionals on els xiquets i xiquetes han d’aprendre este curs. Per això encara no hem pogut començar les obres, que també inclouran un gimnàs i un nou menjador.
El CEIP Assumpció també està a l’espera d’uns informes de la conselleria sobre l’afecció de les obres en la zona declarada Bé d’Interés Cultural. Mentrestant, des de l’Ajuntament tenim la feina avançada i els plecs de licitació preparats.
Torne a demanar al govern valencià la màxima rapidesa en contestar-nos, perquè ja han posat massa entrebancs a estes actuacions (fa uns mesos ens van amenaçar de retirar-nos el pressupost i finalment ens van donar la raó) que són molt necessàries. No podem suportar més retards.
Tampoc tenim resposta a la petició d’ampliar la partida pressupostària per a reformar el CEIP Lleonard Mingarro. Són menys de 200.000 euros, però la conselleria fa més d’un any que no atén esta demanda, malgrat les mobilitzacions de la comunitat educativa i de tot el barri Toledo.
Des de fa un any també estem a l’espera que la conselleria ens autoritze a iniciar els tràmits per a incloure el CEIP Blasco Ibáñez al pla Edificant. Dos exemples més de la falta de voluntat política del govern de Mazón i del PP, que no creuen en l’educació pública.
Ho estem veient en les retallades de personal docent, en les ajudes al transport o en les beques universitàries. O amb la infame consulta sobre la llengua base... És el mateix Partit Popular de sempre. Amb un agreujant: ara li riu totes les gràcies a Vox i es plega a totes les seues condicions. Són el mateix. Ja no s’amaguen. Són sinònim de retrocés i de tornar als temps més foscos de la nostra història recent. No ho permetrem.
Per això he contraposat dos models, dues maneres d’entendre la política educativa: l’aposta per l’educació pública o la degradació per a afavorir les privatitzacions. De fet, una de les meues primeres decisions com a alcaldessa de la Vall va ser paralitzar la cessió d’uns terrenys públics per a la construcció d’un centre educatiu privat. Eixe és el model del Partit Popular: regalar el sòl de totes i tots els vallers i valleres perquè uns pocs facen negoci.
És un orgull ser la capital de l’educació pública. Un orgull que ens obliga a continuar lluitant i exigint el que mereixen els nostres fills i filles: escoles dignes, inclusives i segures. Este és i serà sempre el nostre compromís: defensar l’educació pública com la millor garantia d’igualtat d’oportunitats i de futur per a la Vall d’Uixó.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- Benicàssim revive el modernismo con el inicio de la Belle Époque
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es
- Nuevo millonario: el premio de El Millón del Euromillones cae en Castellón
- Problemas geotécnicos obligarán a parar las obras de la N-232 en Morella
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez
- Pedruscos enormes como mobiliario urbano en un paseo marítimo de Castellón
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Vila-real, Burriana, l'Alcora y Benicàssim están de fiesta