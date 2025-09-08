Cumplimos en la vuelta al cole

Hoy es el día, y si no lo es hoy lo será a lo largo de esta semana, en la que más de 800.000 niños vuelven al cole en la Comunitat Valenciana. Este es el curso en el que, en los municipios en riesgo de despoblación, se baja la ratio de 4 a 3 alumnos para así mantener las unidades y, en definitiva, las aulas abiertas.

Es también el curso en el que las ratios medias en Infantil de segundo ciclo y Primaria serán de 21 alumnos. Además, durante el curso que ahora comienza, la cifra de docentes en la educación pública alcanza un nuevo récord: 67.858. Desde el curso 2020-2021, el número de maestros y profesores se ha incrementado en 7.572, que se dice pronto. Más de 7.500 nuevos docentes para educar mejor.

Uno de los compromisos que adquirió el Partido Popular en la pasada campaña electoral fue la gratuidad de cero a tres años. Esta medida beneficiará este curso a 44.320 alumnos, lo que supondrá una inversión de 163 millones de euros. Y La mejora en la Formación Profesional también es evidente, con una oferta de 6.825 plazas más que el curso pasado, lo que supone un incremento del 4,3 %.

El PP cumple con sus compromisos con las familias y con la educación, y lo hace con hechos, proyectos e inversiones. Pero no nos detendremos aquí: nuestra vocación de mejora es constante y nuestra apuesta por una educación de libre elección, pública, de calidad y para todos será siempre nuestra meta. Cumplimos nuestros compromisos y lo hacemos en uno de los pilares clave de nuestro estado de bienestar: la educación.

Alcalde de Moncofa y diputado en Les Corts