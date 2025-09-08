El valor de lo que importa

Cada verano se repite la misma realidad: incendios forestales devastadores y olas de calor cada vez más intensas que ponen en riesgo la salud, la seguridad y la vida de miles de personas. El balance nos deja cifras aterradoras que muestran la magnitud del desastre: ocho muertos, cientos de heridos, miles de animales muertos y más de 400.000 hectáreas quemadas y familias que lo han perdido todo.

Sin embargo, seguimos sin una política de prevención sólida, con planes insuficientes y medidas que llegan tarde. La falta de anticipación y políticas negacionistas convierten cada crisis en un desastre anunciado.

El cambio climático no es una amenaza lejana: está aquí y multiplica los riesgos, no solo con fenómenos meteorológicos extremos, sino con el aumento de la vulnerabilidad social. Y ello, no podemos afrontarlo con discursos vacíos, sino con políticas serias de prevención.

Los servicios esenciales carecen de recursos suficientes y personal estable, con una tasa de alta temporalidad. Personal de extinción de incendios, profesionales sanitarios, funcionarias y funcionarios en general trabajan en condiciones que limitan su capacidad de respuesta, mientras la ciudadanía depende de ellos para proteger lo más básico: la seguridad, la salud, la educación y el bienestar social. Defender los servicios públicos no es un capricho, es una cuestión de justicia y de supervivencia frente a estos fenómenos que serán cada vez más virulentos.

Es hora de recordar que los servidores públicos están arriesgando a diario y, en algunos casos, perdiendo sus vidas. No hay que olvidar la pandemia, la dana y, ahora, los incendios. Si descuidamos la prevención, precarizamos los servicios públicos y relegamos los derechos en pro de políticas de desmantelamiento y privatizaciones y, como estamos comprobando, las consecuencias son nefastas.

Apostar por la prevención, la dignidad laboral y la defensa de lo público es la única manera de construir un futuro sostenible. Desde la UGT-Servicios Públicos Comarques de Castelló, seguiremos exigiendo acciones para poner en valor lo que verdaderamente importa.

Secretario general de UGT Servicios Públicos Comarques de Castelló