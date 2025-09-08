El Imserso, en temporada baja

Archivo - Los viajes del Imserso / IMSERSO - Archivo

Un año más, la nueva temporada del programa de viajes del Imserso deja en evidencia una realidad que resulta incómoda: apenas una decena de hoteles de la provincia de Castellón se han sumado a la iniciativa. Un número escaso si se compara con el potencial turístico del territorio y que refleja, en última instancia, la falta de atractivo económico que supone para los establecimientos formar parte de este plan.

El argumento no es nuevo: los hoteleros insisten en que las retribuciones que perciben por acoger a los turistas no cubren los costes reales de mantenimiento, personal y servicios. Los precios fijados por el Gobierno central a través de la empresa adjudicataria de los lotes de costa y escapadas, apenas oscilan entre los 26 y 28 euros por persona y día. Una cifra que, a ojos de los empresarios castellonenses, resulta irrisoria en comparación con los gastos que implica mantener operativos los hoteles, sobre todo en temporada baja, cuando la rentabilidad ya es de por sí más frágil.

Los datos hablan por sí solos. De los diez hoteles castellonenses que han firmado acuerdos, ocho lo han hecho únicamente en la modalidad de costa, otro se limita a los circuitos culturales y uno más ha optado por participar en ambas.

Lo que debería ser una herramienta para dinamizar la economía local y prolongar la temporada turística de Castellón, acaba así convertido en un programa que apenas logra un impacto parcial. El Imserso, en su concepción original, nació para ofrecer a los mayores la posibilidad de viajar a precios reducidos, al tiempo que servía como mecanismo para combatir la estacionalidad en destinos de sol y playa. El objetivo sigue siendo loable, pero la práctica dista mucho de ser la adecuada.

Las patronales Ashotur y Hosbec coinciden en el diagnóstico: sin una revisión seria de las tarifas, el margen de mejora es escaso. La introducción de penalizaciones a los pensionistas por viajar en temporada alta o por repetir destino, lejos de aportar soluciones, añade nuevos obstáculos a la participación. La consecuencia es evidente: menos hoteles, menos variedad de destinos y una percepción creciente de que el programa se ha quedado anclado en el pasado y necesita, cuanto menos repensarse.

Huelga decir que el turismo es uno de los pilares de la economía castellonense. Cada hotel que decide no participar en el Imserso supone no solo una oportunidad perdida para alargar la actividad más allá del verano, sino también un golpe a la estabilidad laboral de las plantillas. Y es un hecho que mantener abierto un hotel en temporada baja implica asumir costes fijos que difícilmente se compensan con ingresos tan reducidos. De ahí que muchos empresarios opten por cerrar, antes que trabajar a pérdidas.

La paradoja es que, mientras se habla de fomentar el turismo inclusivo y social, se ignoran las condiciones reales de quienes sostienen ese engranaje: los propios hoteleros. Si el precio fijado por el programa no se ajusta al coste de mercado, lo que se genera no es un círculo virtuoso, sino un desequilibrio que termina desincentivando la participación. El debate no debería centrarse únicamente en sí hay más o menos hoteles en la lista del Imserso. La cuestión de fondo es si queremos un programa capaz de mantener su relevancia en el siglo XXI o si lo condenamos a ser un gesto simbólico, bienintencionado, pero ineficaz.