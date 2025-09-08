He aquí memoria histórica de verdad y no lo que nos intentan hacer tragar. En la guerra hubo miles de desgracias, algunas más sangrientas que otras y esta lo es mucho. Marcelino Valentín Gamazo, abogado del Estado y fiscal general de la República, fue nombrado por el presidente Niceto Alcalá, por su prestigio jurídico y ser de la confianza del Gobierno republicano.

El destino quiso que le tocara acusar al socialista Largo Caballero de rebelión militar, como cabecilla del golpe de estado que el PSOE dio en 1934, que le costó la vida a más de 1.000 personas. Era culpable, pero el Supremo lo absolvió por las presiones que recibió y por temor a las milicias armadas del partido socialista. Ante esta sentencia, Valentín, que tenía la dignidad que hoy le falta a muchos, dimitió. El nefasto Largo Caballero, el Lenin español, que quería instaurar una república soviética, o sea una dictadura, tenía el brazo largo.

Valentín, republicano de pro, por precaución, se fue al pueblo familiar. Sin embargo, apareció un grupo de milicianos que se lo llevaron a declarar a él y a sus tres hijos mayores, José Antonio de 21 años, Francisco Javier de 20 y Luis Gonzalo de 17. Pararon en un olivar cercano y estos canallas los asesinaron tras torturarlos. Ante la petición de Valentín para que le dispararan a él y dejaran a los chicos, los criminales los mataron de menor a mayor para que contemplara la muerte de sus hijos. Abandonaron los cadáveres y se fueron a beber y jactarse de su hazaña. Estos asesinos son ahora mártires de la democracia. Así nos va.

Notario y doctor en Derecho