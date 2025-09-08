Hoy es un día marcado por la vuelta al cole en todas las casas de Onda. Nervios, prisas, muchos sueño y el inconfundible aroma de los libros nuevos que anuncian el comienzo de nuevas experiencias y el reencuentro con los amigos.

En el Ayuntamiento nos hemos pasado todo el verano preparando la puesta a punto de todas las instalaciones educativas para que se encuentren en perfecto estado de revista para recibir a todos nuestros estudiantes. Hemos hecho los deberes y todo está listo para el inicio del nuevo curso escolar 2025-2026.

Además, estaría muy bien que todos volvamos al cole. Sería bueno que todos volvamos a aprender y a hacer nuestros los valores que nos han hecho ser una gran nación. El respeto, el cuidado de las instituciones democráticas, la unidad de todos los españoles, la igualdad de todos los territorios, la solidaridad entre todos los ciudadanos y el orgullo de pertenencia a un país que mira con optimismo e ilusión a su futuro sobre unos cimientos sólidos.

En estos tiempos que vivimos de crispación y polarización debemos volver al cole para que el insulto deje de ser un arma arrojadiza que se disfraza de argumento político. Debemos volver al cole para que el respeto al adversario nunca se convierta en odio al que piensa diferente. Debemos volver al cole para aprender a tender puentes y desaprender a levantar muros.

Porque es verdaderamente descorazonador ver cómo se hace imposible llegar a acuerdos de país que son buenos para toda la sociedad. Duele ver la incapacidad para aceptar la idea que viene del contrario, aunque esta idea sea buena y ayude a construir un mejor futuro.

Los partidos políticos despliegan argumentaciones tan diametralmente opuestas que parecen no estar viviendo la misma realidad, lo que lleva a la desesperación de los ciudadanos y, lo peor de todo, al gran hartazgo con la política.

Es triste que la palabra, el entendimiento y la capacidad de llegar a acuerdos queden eclipsadas por la bronca constante que nos lleva a un ruido ensordecedor.

Por eso, volvamos al cole para aprender, de nuevo, a tender la mano y a respetar a los demás. En casa ya nos enseñaron a hacerlo y, verdaderamente, es una pena que no seamos capaces de ponerlo en práctica cada día.

Tendremos que volver todos al cole y aplicarnos mucho. Hoy tenemos un suspenso generalizado y necesitamos, más que nunca, subir la nota.

Alcaldesa de Onda