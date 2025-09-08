Una vuelta al cole con novedades

La vuelta a las aulas siempre supone una mezcla de ilusión y desafíos. Este lunes, más de 98.000 estudiantes de entre 2 y 18 años regresan a las aulas de la provincia de Castellón en un curso que llega cargado de novedades y que, al mismo tiempo, pone sobre la mesa debates de gran calado para el futuro del sistema educativo.

Las cifras revelan una tendencia que no puede pasar desapercibida: la caída del alumnado, que empieza a ser estructural. La natalidad en descenso reduce los grupos en Infantil, Primaria y ESO, y por primera vez en una década también en Formación Profesional. Se trata de un dato que rompe la línea ascendente de los últimos años y obliga a repensar estrategias, puesto que la FP había sido una de las grandes apuestas como palanca de empleabilidad y de modernización económica. Aun con nuevas plazas y ciclos especializados, el estancamiento del alumnado refleja un techo que habrá que analizar con cuidado.

La Conselleria de Educación ha puesto su atención en flexibilizar ratios, especialmente en municipios en riesgo de despoblación, donde se evitará el cierre de aulas aunque haya apenas tres estudiantes. Esta decisión reconoce una realidad evidente: cuando desaparece la escuela, comienza a desmoronarse la vida en el pueblo. Mantener abiertas esas aulas es tanto un gesto educativo como un compromiso con el territorio. El curso llega, además, con una plena aplicación de la llamada ley de libertad educativa, que introduce cambios significativos en materia lingüística. En los centros donde lo han elegido las familias, al menos un 30% de las clases se impartirán en castellano. Esta novedad no ha estado exenta de polémica: las asociaciones de madres y padres alertan de una posible segregación del alumnado, temiendo que criterios lingüísticos sustituyan a otros como el equilibrio de género o la atención a necesidades especiales. El debate no es menor: más allá de la lengua, está en juego cómo se organiza la convivencia en las aulas y qué modelo de cohesión social se proyecta desde ellas.

La radiografía del inicio de curso también incluye avances en infraestructuras. En Castellón abren siete centros nuevos o renovados, con una inversión que supera los 28 millones de euros. Obras que buscan dignificar la red escolar y que, además, alivian situaciones de provisionalidad arrastradas desde hace años. Este curso también se impulsan programas de refuerzo en Matemáticas y Lectura, en respuesta a los discretos resultados del último informe PISA. Y se abre paso, con fuerza, una cuestión de fondo: la salud mental del alumnado. La administración plantea medidas preventivas y materiales didácticos, aunque asociaciones de familias insisten en que hacen falta más psicólogos, enfermería escolar y recursos estables para dar respuesta real a problemas que ya no pueden ocultarse.

Y otro frente ineludible es la convivencia. El nuevo decreto endurece las sanciones frente a las agresiones al personal docente y amplía el marco de actuación a hechos violentos fuera de los centros.

A todo ello se suma la urgencia de un debate transversal: el cambio climático. Las familias reclaman un plan global para adaptar las aulas al calor, transformar los patios en espacios verdes y repensar la arquitectura escolar frente a un contexto ambiental. Este curso 25-26, como puede verse, ya no se limita a abrir una hoja en un nuevo calendario académico, sino que nos ofrece un espejo fiel de los retos que tiene ante sí la sociedad castellonense.