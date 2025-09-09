Cada septiembre, el Paseo Marítimo Pilar Coloma de Benicàssim se viste de historia y se convierte en un escenario vivo que nos hace trasladarnos a finales del XIX y principios del XX. Una experiencia inmersiva que nos invita a caminar por un pasado que revive recreando un pasado que hoy sigue formando parte de nuestra identidad, que nos honra y que sentimos como propio.

Se trata de Benicàssim Belle Époque un festival que con sus XIV ediciones, se ha ganado un lugar destacado y preferente por su calidad, entre los eventos modernistas de los que se celebran en España.

La edición 2025 celebrada durante el pasado fin de semana, ha atraído a miles de vecinos y visitantes que se han acercado para revivir una época que la mayoría no conocimos, pero que sentimos como parte de nuestra historia, cuando Benicàssim era conocido como el Biarritz del Levante.

Y es que Benicàssim Belle Époque es mucho más que un evento, es un viaje cultural que nos devuelve a una etapa marcada por el progreso, la elegancia y la vida social. Y es que a comienzos del siglo XX, el modernismo irrumpió con fuerza, rompiendo moldes y tiñéndolo todo de nuevos aires creativos. Fue entonces cuando surgieron las villas modernistas, levantadas por quienes supieron intuir el potencial de Benicàssim como destino de veraneo y así, frente al mar, aquellas construcciones singulares transformaron el paisaje que dieron origen al turismo en el municipio.

Gracias a la protección de ese patrimonio, hoy podemos recorrer la conocida Ruta de las Villas. Pasear por ella no es solo contemplar fachadas antiguas con nombres de mujer, sino escuchar lo que aún sugieren sus paredes de la vida de muchas de ellas que paseaban con sombrilla, vestidas de lino y algodones finos, de niños que entre juegos descubrían el mar, de jóvenes que escribían cartas desde los porches, de músicos ensayando valses, de tertulias que se alargaban en los jardines, o imaginar las fiestas nocturnas y amores discretos que encontraron refugio entre buganvillas frente al Mediterráneo.

Un paseo que, a lo largo del tiempo, ha inspirado a artistas y cineastas, escritores y músicos que encontraron en Benicàssim la inspiración necesaria para sus creaciones, contribuyendo a proyectar la imagen y nombre de Benicàssim.

Pero detrás de aquellas villas también están las historias de agricultores, panaderos, carboneros o lecheros, vecinos de Benicàssim, que proporcionaban lo necesario para el sustento diario de aquellas familias de veraneantes. Por eso, las villas no hablan solo de arquitectura o de elegancia, sino que guardan la huella de un pueblo entero y representan esa memoria compartida que conforma también nuestro patrimonio, recordándonos nuestras raíces, que explican hoy quiénes somos.

Ilusión

Con ese objetivo nació Benicàssim Belle Époque, fruto de la ilusión de unos, pero también de la incredulidad de otros y que ha acabado convirtiéndose en mucho más que un evento, sino en un proyecto que pone en valor otros tiempos, con los que inspirarnos el presente.

Con más de 40 actividades, exposiciones y recreaciones históricas, actividades artísticas, concursos, mercadillo, visitas teatralizadas y música de la época, hemos conseguido aunar la historia local, el progreso y la memoria colectiva de todo un pueblo. Y todo, gracias a un estupendo equipo de organización, a un fuerte tejido asociativo local, vecinas y vecinos de Benicàssim que, comprometidos con su pueblo, no han dudado ni un instante en ser partícipes, año a año, de un evento que les ilusiona, apasiona y enriquece culturalmente.

Este año, además, Villa Elisa ha recuperado varios espacios de su interior gracias al fantástico proyecto de interiorismo llevado a cabo por mujeres y hombres de Benicàssim, que han colaborado desinteresadamente en la recuperación de la cocina y la capilla de la residencia. También gracias a la generosidad de una treintena de familias que han donado objetos y utensilios familiares para embellecer las estancias y conservar la memoria de Benicàssim.

Legado

Mientras Villa Elisa abre sus magníficas puertas convertidas en salón de exposiciones y escenario de múltiples eventos culturales, uno entiende que ese pasado no está tan lejos. Y que todo el legado que han cedido no son solo objetos antiguos, son recuerdos, emociones y, sobre todo, la prueba de que cuidar lo nuestro es cuidar quiénes somos.

Y es que Benicàssim Belle Époque no se limita solo a recrear un mundo y una forma de vivir, sino que lo reactiva y lo convierte en un espacio participativo donde niños, artistas, vecinos y visitantes se funden, generándose una experiencia que perdurará en el recuerdo y a la que siempre quieres volver.

Y con esa idea, desde el ayuntamiento de Benicàssim, ya estamos trabajando en una especial decimoquinta edición. Os esperamos en Benicàssim Belle Époque 2026.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora