El cólera morbo

Una epidemia de cólera vino a enturbiar la situación desde el final del verano de 1884 en que se creó un cordón sanitario en la ciudad y se dispuso la casa prioral del Lledó como dispensario de observación y confinamiento de posibles infectados, además de almacenes de la carretera de l’Alcora. Las medidas para erradicar la dolencia fueron motivo de discordia en el ayuntamiento, llegándose a extremos de pugna entre dos galenos locales: el edil republicano Antonio Forns y el alcalde José Tárrega, por aplicar o no la vacuna Ferrán y por el espectro social que había de subvencionar.

Miedo

El médico Jaime Ferrán investigó sobre las profilaxis pasteurianas y, en enero de 1885, dio con la inmunización que estaba administrando desde la comarca de la Ribera Alta. Sin embargo no todos los especialistas aceptaron sus conclusiones (entre ellos Ramón y Cajal). Esta desavenencia también estaba presente en nuestra ciudad. Por otra parte, eran las clases más adineradas las que podían pagarse el remedio, mientras en las menos pudientes creció un sentimiento de miedo al médico, pues se decía que eran ellos quienes habían causado la enfermedad par enriquecerse al cobrar por cada inoculación.

En la casa de la villa se instaló una cocina, para preparar caldo, a fin de alimentar a los afectados y el alcalde dictó un bando señalando a la población que el ayuntamiento proporcionaría, a quienes no pudieran pagarlos, médicos y medicinas para combatir la epidemia. El número de defunciones arrojaría la importante cifra de 301 en los casi ocho meses que duró la plaga.

Cronista oficial de Castelló