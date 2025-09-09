El curso político arranca desde lo local

Comienza un nuevo curso político y, como cada septiembre, asistimos a una nueva temporada de debates, declaraciones y gestos desde Valencia y Madrid. Pero conviene recordar algo esencial: la política transcurre en los Parlamentos, pero empieza y termina en los municipios, en las personas. Son los ayuntamientos los que sostienen la vida cotidiana, los que responden de manera inmediata a los problemas reales y los que garantizan que la democracia sea tangible para la ciudadanía.

Los grandes temas que preocupan a la ciudadanía se viven en primer lugar en nuestros pueblos y ciudades. Y ahí es donde se nota la falta de recursos, la burocracia que nos ata de pies y manos y la distancia de unas instituciones que muchas veces hablan de la gente sin escuchar lo que la gente necesita.

En este contexto, desde Unión Municipalista hemos dado un paso decisivo: impulsar el debate de la presencia y participación de la voz de los pueblos y ciudades en Les Corts, mediante la Iniciativa Legislativa Popular para rebajar del 5% al 3% el umbral electoral necesario para obtener representación. Hoy, miles de votos en la Comunidad Valenciana y en España se quedan sin voz institucional por culpa de una barrera pensada para excluir y simplificar la pluralidad política. ¿Cómo puede hablarse de democracia plena si tantas personas quedan fuera de la representación por un mero cálculo matemático?

Rebajar al 3% el umbral es abrir las instituciones a la diversidad. Es garantizar que en Les Corts Valencianes y en los parlamentos autonómicos entren más voces con distintas sensibilidades del territorio. Y es, sobre todo, devolver la confianza en que su voto vale lo mismo, se emita en València capital o en cualquier municipio del interior.

Problemas reales

El inicio del curso político debería centrarse en esto: en cómo acercar la política a la gente, en cómo reforzar la autonomía municipal y en cómo reconocer que los problemas reales se gestionan en clave local.

Este curso político no puede ser uno más de promesas incumplidas y debates estériles. Ha llegado la hora de abrir las instituciones, de reconocer la pluralidad y de apostar de verdad por el municipalismo como columna vertebral de nuestro sistema democrático.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista