ETA en las escuelas

«No son vascos, son asesinos», fue uno de los gritos de cientos de miles de ciudadanos de Euskadi que tomaron calles y plazas desde el momento en que ETA comunicó el secuestro de Miguel Ángel Blanco hasta su ejecución con dos tiros en la nuca. El resto de España también salió a la calle. Durante aquellos días nació el Espíritu de Ermua, propiciando un antes y un después en la sociedad vasca, sacudiéndose el miedo de tantos años de terror y pronunciándose mayoritariamente en contra de la banda terrorista, que aún mataría a 67 personas hasta su anunciada disolución. «Si ayer no se la quería, hoy se la aborrece», dijo el entonces lehendakari Ardanza. Miguel Ángel tenía 29 años, trabajaba en una asesoría y ayudaba a su padre en tareas de albañilería con la intención de ahorrar lo suficiente para casarse en breve. Era concejal del PP en el ayuntamiento de Ermua, razón por la que la cobarde mafia etarra lo eligió como fácil objetivo. En respuesta a la liberación de Ortega Lara, por la Guardia Civil, tras permanecer 532 días en un zulo. La venganza de la hiena etarra no se hizo esperar.

Coincidiendo con el 28 aniversario del asesinato de Miguel Ángel, el Partido Popular ha presentado una plausible iniciativa en el Congreso de los Diputados para que en las escuelas se dé a conocer la verdadera cara de la banda terrorista que en plena democracia acabó con la vida de 856 personas y dejó a miles de víctimas con graves heridas. En palabras de Miguel Tellado, secretario general de los populares, en España debe enseñarse «lo que fue ETA y el dolor que causó, el ejemplo dado por las víctimas y la necesidad de rechazar el terrorismo». Tellado apunta al blanqueamiento del Gobierno respecto a EH Bildu.

Disparos

Según el político del PP, la formación independentista «está unida a ETA por un cordón umbilical desde su nacimiento», al tiempo que señala: «Bildu es el socio más fiel y fiable que tiene Sánchez, con quienes lleva 7 años pactando todo y gobernando España». Al hilo de las manifestaciones de Tellado cabe recordar que la periodista y portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, entre otras aportaciones a la causa etarra, intervino decididamente en las indecentes portadas de Egin, órgano de ETA, en los días de la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel, que han quedado en las hemerotecas para vergüenza de la profesión periodística: Ortega vuelve a la cárcel y El edil del PP apareció con dos disparos. Esa es la raíz y la esencia de unas siglas a cuyo frente está Otegi quien, en declaraciones a Évole, reconoció que el día del asesinato del joven concejal «estaba tranquilamente en la playa de Zarauz, con mi familia». A las 16.50 horas del 12 de julio de 1997 Miguel Ángel fue introducido en el maletero del coche del Comando Donosti y trasladado a un paraje boscoso de Lasarte donde, maniatado, lo obligaron a ponerse de rodillas y el asesino Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, le disparó en la nuca. Falleció en el hospital tras doce horas de agonía. Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer la verdad de ETA, desde la escuela.

Periodista y escritor