Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
El poder de posar noms
Mark Twain va escriure un opuscle o llibret menut, anomenat el diari d’Adam i Eva, en el que conta les vicissituds dels que no tenien melic. Al capítol del diari d’Adam, fa una narració bufa de l’existència en el paradís, en ell empodera a Eva menystenint a un Adam molt ximplet que no acaba d’entendre res. L’aparició d’Eva li ha trencat tots els esquemes preconcebuts.
Eva des del primer moment, va manifestar segons la narració, l’essència del seu poder: la facultat de posar nom a totes les coses, llocs, bestiar i plantes creades. Adam segons el relat bíblic tenia prohibit menjar el fruit de l’arbre de la vida i de l’arbre del bé i del mal. Quan Eva, que no ho tenia prohibit, va menjar el fruit de l’arbre del coneixement, és a dir de l’essència de la intel·ligència, va despertar la consciència que era algú més que un element del gran zoo creat per Déu per al seu gaudiment. Amb eixe poder en les mans segon Mark Twain, va començar a donar-li nom a tot allò que l’envoltava.
Com deia dies passats l’amic Tomàs Escuder en la seua columna aquí a Mediterráneo, «una de les característiques dels humans és dotar les coses de noms perquè aquell que té la capacitat d’anomenar, té el poder de les coses». Posseir puix la facultat de posar el nom a les coses és en certa manera dominar-les. D’aquí ve que Déu no tinga nom: Jahvé i Jehovà, és una descripció (l’etern), donar-li nom a Déu significaria tenir poder sobre ell.
Dictadures
Per a demostrar el seu poder, els governants, autoritaris d’arreu del món, canvien el nom dels carrers, imposen la llengua o li posen un altre nom. Les dictadures canvien els seus actes sanguinaris amb eufemismes, de manera que semblen el que no ho són. Franco va reanomenar el colp d’estat i la consegüent guerra civil, com a creuada nacional; Hitler va nomenar l’assassinat i genocidi dels jueus, gitanos o opositors com a solució final al problema; Netanyahu, els crims de guerra, la neteja ètnica i el genocidi palestí, com un pla per alliberar-los del terror de Hamàs; Trump pot ser el més encertat li ha posat al golf de Mèxic la definició de si mateixa: un egòlatra a qui agrada el culte a la seua persona i els besamans. El golf d’Amèrica, fins aquí aplega la seua autocomplaença.
