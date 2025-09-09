Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

José Luis Lorenz

José Luis Lorenz

La tristesa de l’inici de curs

Aquesta setmana comença un nou curs. Són dies d’emocions per a tots els membres de la comunitat educativa. L’alumnat potser tindrà nous companys i companyes o nous ensenyants. El professorat tutoritzarà deixebles novells per a acompanyar i obrir-los els camins de la ciència. Les famílies afrontaran nous reptes amb els seus fills i filles a les aules. Malauradament, totes aquestes emocions i incerteses de l’inici de curs venen acompanyades per l’abandonament de l’educació pública de la Conselleria d’Educació dels senyors Mazón i Rovira per tercer any consecutiu.

El curs comença de nou amb retallades. Una vegada més, el govern de dreta extrema del PP de Mazón deixa de costat l’educació pública. Un sistema d’ensenyament que dona les mateixes oportunitats a tots els valencians i valencianes sense tindre en compte l’origen social.

Vaga

La prova més evident d’aquestes afirmacions és que el curs comença amb una vaga del professorat de la FP per la retallada de més de 180 docents a tota la Comunitat. Però eixa és només una part de les noves retallades del govern del PP: continua la reducció de grups en les Escoles Oficials d’idiomes, menys professorat i menys grups en les Escoles d’Adults, disminueix la nova oferta de cicles formatius, tindrem menys recursos addicionals de professorat als col·legis i instituts, que suposarà més alumnes a les aules, s’aplicarà la segregació lingüística i es paralitzaran obres educatives. Eixa és la realitat que ens deixa l’inici del tercer any de govern de dreta extrema a l’educació pública. Per desgràcia la il·lusió de l’inici de curs es torna a convertir en tristesa.

Portaveu d’Educació del PSPV-PSOE a Les Corts

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents