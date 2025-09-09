Opinión | LA RÚBRICA
La tristesa de l’inici de curs
Aquesta setmana comença un nou curs. Són dies d’emocions per a tots els membres de la comunitat educativa. L’alumnat potser tindrà nous companys i companyes o nous ensenyants. El professorat tutoritzarà deixebles novells per a acompanyar i obrir-los els camins de la ciència. Les famílies afrontaran nous reptes amb els seus fills i filles a les aules. Malauradament, totes aquestes emocions i incerteses de l’inici de curs venen acompanyades per l’abandonament de l’educació pública de la Conselleria d’Educació dels senyors Mazón i Rovira per tercer any consecutiu.
El curs comença de nou amb retallades. Una vegada més, el govern de dreta extrema del PP de Mazón deixa de costat l’educació pública. Un sistema d’ensenyament que dona les mateixes oportunitats a tots els valencians i valencianes sense tindre en compte l’origen social.
Vaga
La prova més evident d’aquestes afirmacions és que el curs comença amb una vaga del professorat de la FP per la retallada de més de 180 docents a tota la Comunitat. Però eixa és només una part de les noves retallades del govern del PP: continua la reducció de grups en les Escoles Oficials d’idiomes, menys professorat i menys grups en les Escoles d’Adults, disminueix la nova oferta de cicles formatius, tindrem menys recursos addicionals de professorat als col·legis i instituts, que suposarà més alumnes a les aules, s’aplicarà la segregació lingüística i es paralitzaran obres educatives. Eixa és la realitat que ens deixa l’inici del tercer any de govern de dreta extrema a l’educació pública. Per desgràcia la il·lusió de l’inici de curs es torna a convertir en tristesa.
Portaveu d’Educació del PSPV-PSOE a Les Corts
- Accidente en Castellón: Un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora
- Moción de censura: un pueblo de Castellón puede cambiar de alcalde en los próximos días
- Muere un hombre de 74 años mientras practicaba snorkel en Columbretes
- Buen estreno de Sergio García Dols en el Mundial de Superbikes
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- El CD Castellón presenta una «oferta sólida» a Lucas Pérez