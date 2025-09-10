104 añazos y medio

En un impactante microfoneo abierto durante el desfile militar celebrando el final de la IIª Guerra Mundial, el chino Xi Jinping y el ruso Vladímir Putin fueron pillados hablando sobre su propia versión de la inmortalidad: vivir hasta los 150 años e incluso alcanzar la inmortalidad.

En la cabeza de Putin está que, con biotecnología y trasplantes, la gente puede rejuvenecer infinitamente… como si fueran piezas recambiables de Lego humano.

Hitler también tenía sus propios médicos obsesionados con prolongar su vida. Sin embargo, ellos se conformaban con la eterna juventud, mientras ahora se aspira a más: ¿Llegará Putin al 2050? ¿Será Xi el primer líder chino de 150 años?

Hoy, en el mejor de los casos, la esperanza de vida humana no supera los 110–115 años. Este verano, entre muchas de las nuevas experiencias, tuve el honor de lanzar las cenizas de mi amigo Pepe Rico Gil, de 104 años y medio, al lugar que él me pidió antes de morir.

Casados

Pepe estaba harto de vivir. Me lo repetía cada vez que iba a verlo. Con su cabeza absolutamente clara y despejada, cuando se levantaba del sillón no hacía ni el menor gesto o ruidillo que denotara problemas físicos (inténtalo tú a ver si te sale) y me decía: «Vicent, no em prenc ni una sola pastilla al dia». Yo, de broma, le decía que tal vez era porque no se casó nunca. Y él se reía.

Y cómo se reiría Pepe de Xi y de Putin. Porque los dos están casados. Y el chino dos veces. Estos no llegan a los 85 años ni de coña. El problema son las maldades que hagan mientras tanto.

Urbanista