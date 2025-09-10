La brecha del empleo juvenil

Oficina del SEPE / Ferran Nadeu

El empleo juvenil continúa siendo uno de los mayores puntos débiles del mercado de trabajo en Castellón. Los datos recientes muestran que, aunque las contrataciones de menores de 25 años han aumentado ligeramente respecto al año anterior, la realidad de fondo sigue marcada por tres factores estructurales: precariedad, desigualdad territorial y dependencia de sectores estacionales.

En cuanto a la precariedad, hoy la temporalidad alcanza casi a la mitad de los jóvenes empleados, un porcentaje muy superior al de la media general. Esto significa que los contratos que se ofrecen no permiten construir trayectorias profesionales estables ni facilitan la emancipación. Se repite el mismo patrón: empleos de corta duración, salarios bajos y rotación constante. En lugar de servir como plataforma hacia ocupaciones de mayor calidad, la mayoría de estas contrataciones se convierten en un círculo repetitivo que retrasa o imposibilita la consolidación laboral.

En cuanto a la desigualdad territorial hay que tener en cuenta que la distribución de oportunidades no es homogénea: mientras en determinadas zonas los jóvenes representan un porcentaje significativo de las contrataciones, como es el caso del litoral castellonense o las grandes áreas industriales, en otras apenas logran acceder a un empleo. Este desequilibrio provoca que el lugar de residencia se convierta en un condicionante decisivo para las posibilidades laborales. Allí donde las opciones escasean, la consecuencia es la emigración juvenil, con efectos directos sobre la despoblación y el envejecimiento de numerosas zonas.

Otra pata del problema es la sobredependencia a sectores muy concretos, principalmente la hostelería, el comercio y algunos nichos de servicios vinculados a los servicios. Es verdad que estos sectores actúan como puerta de entrada al mercado laboral, pero lo hacen, por lo general, bajo condiciones marcadas por la temporalidad y la baja cualificación. El resultado es que muchos jóvenes encuentran trabajo, sí, pero en actividades que no generan proyección profesional ni garantizan estabilidad más allá de la temporada alta.

El contraste con la tasa de paro general evidencia la magnitud del problema. Mientras el desempleo en el conjunto de la población se sitúa en torno al 12%, en el caso de los menores de 25 años roza el 50% en algunas zonas. Esta brecha nos revela una economía que, pese a demandar rejuvenecimiento y relevo generacional, no consigue integrar a los jóvenes de manera efectiva.

El debate no debería centrarse únicamente en el número de contratos firmados, sino en la calidad de la inserción laboral. Algunas de estas medidas que vienen proponiendo los expertos pasan por incentivar la contratación estable y a tiempo completo de jóvenes; reforzar la formación dual y la conexión entre el sistema educativo y las necesidades reales del tejido productivo; la diversificación sectorial, apostando por la innovación, la industria tecnológica y la economía verde como espacios de empleo de calidad.

Y cómo no, desarrollar estrategias específicas que eviten la expulsión juvenil de las zonas con menos oportunidades, que garanticen un mínimo de cohesión territorial, con especial atención a aquellas comarcas y municipios pequeños con menos recursos.

El reto ya no es lograr que los jóvenes encuentren un trabajo cualquiera, sino que encuentren un puesto laboral que les permita asentar su porvenir y cubrir sus expectativas de futuro.