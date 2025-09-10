Opinión | LA RÚBRICA
En Castellón, ni un euro para menas
Mientras Vox forme parte del gobierno municipal de Castellón, ni un solo euro, ni una sola infraestructura municipal, se destinará a la acogida de menas. Así de claro se lo hemos dejado a nuestro socio de gobierno, el Partido Popular, al que hemos pedido responder con esta contundencia a la carta enviada por la Conselleria de Servicios Sociales (PP), carta que se podía haber ahorrado, por cierto.
Derroche
No vamos a ser cómplices de un derroche económico sin precedentes que, además, provoca el efecto llamada de un proceso de inmigración ilegal masiva y que afecta directamente a la seguridad de nuestros vecinos. Los datos hablan por sí solos: la Generalitat tiene actualmente acogidos a 481 menores, con un coste medio de unos 200 €/día ( ¡¡6.000 €/mes!!), por cada uno, según datos del propio Consell. A esto se suma el decreto firmado el pasado 27 de agosto por el gobierno de Sánchez, que prevé el traslado de hasta 1.286 menores más. Eso supondría un gasto superior a los 106 millones de euros anuales, una cifra desorbitada que los castellonenses no podemos ni debemos permitirnos y que si de Vox depende irá destinado a las familias valencianas con necesidades.
Pero para colmo, el corrupto de Sánchez excluye al País Vasco y a Cataluña de estos traslados, premiando así a sus socios. A estas alturas, no conozco a ningún alcalde socialista buenista que haya pedido acoger a esos menores. Así que desde Castellón le decimos una vez más: meta a sus menas en Moncloa y envíe el mensaje a las mafias que trafican con ellos que a España se llega de forma legal, o no se llega.
Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón
- Fin de semana negro en Castellón: Tres fallecidos y tres heridos que siguen este lunes en la UCI
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- Accidente en Castellón: Un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI
- Susto en Castelló al incendiarse un coche frente a un colegio durante la recogida escolar
- El deporte de Castellón, conmocionado por el fallecimiento de un joven de Onda en accidente de tráfico
- Accidente de un avión de extinción de incendios en Castelló