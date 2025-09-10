Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Antonio Ortolá

En Castellón, ni un euro para menas

Mientras Vox forme parte del gobierno municipal de Castellón, ni un solo euro, ni una sola infraestructura municipal, se destinará a la acogida de menas. Así de claro se lo hemos dejado a nuestro socio de gobierno, el Partido Popular, al que hemos pedido responder con esta contundencia a la carta enviada por la Conselleria de Servicios Sociales (PP), carta que se podía haber ahorrado, por cierto.

Derroche

No vamos a ser cómplices de un derroche económico sin precedentes que, además, provoca el efecto llamada de un proceso de inmigración ilegal masiva y que afecta directamente a la seguridad de nuestros vecinos. Los datos hablan por sí solos: la Generalitat tiene actualmente acogidos a 481 menores, con un coste medio de unos 200 €/día ( ¡¡6.000 €/mes!!), por cada uno, según datos del propio Consell. A esto se suma el decreto firmado el pasado 27 de agosto por el gobierno de Sánchez, que prevé el traslado de hasta 1.286 menores más. Eso supondría un gasto superior a los 106 millones de euros anuales, una cifra desorbitada que los castellonenses no podemos ni debemos permitirnos y que si de Vox depende irá destinado a las familias valencianas con necesidades.

Pero para colmo, el corrupto de Sánchez excluye al País Vasco y a Cataluña de estos traslados, premiando así a sus socios. A estas alturas, no conozco a ningún alcalde socialista buenista que haya pedido acoger a esos menores. Así que desde Castellón le decimos una vez más: meta a sus menas en Moncloa y envíe el mensaje a las mafias que trafican con ellos que a España se llega de forma legal, o no se llega.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón

