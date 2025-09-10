Opinión | AL DIA
Embús
Són un poc més de les deu del matí. Treballadores i treballadors, alguna clienta i poca activitat més, mentre la ciutat, el centre de la ciutat, comença la seua trajectòria diària. Si tot va com volem no hi haurà cap entrebanc ni res d’extraordinari que entorpisca la vida ciutadana.
Si fora Berlín o París això no seria igual, ni tampoc a Xodos ni a Cirat. A eixos llocs la vida té tot un altre ritme i cadències. Però nosaltres parlem de la capital de la Plana que vol ser espill on es reflecteixen altres vides urbanes.
I quina cosa té d’extraordinària aquesta urbs tan discreta i poc nomenada fora els racons més personals? Doncs que ací el centre de la ciutat en eixes hores matineres, és un desori de tràfic i gent. Els serveis de repartiment, tan necessaris, sí, ja ho sabem, per al transcurs de la vida comercial i econòmic de la ciutat són els reis de l’espai públic. I ho fan quan es podria compaginar amb altres activitats merament urbanes com passa a ciutats de característiques similars a la nostra.
L’embús que furgonetes de mesura i volum diferents que campen per on volen sense respecte ni dels horaris ni de les voreres fetes per a vianants i no per a vehicles és considerable.
Microplàstic
Segurament unes disposicions distintes i una voluntat clara podrien remeiar el tema i fer que, entre altres petites misèries, Castelló no figurara entre les 5 primeres ciutats més contaminades d’Espanya per microplàstic. Sí, quina cosa! Qui s’ho havia de pensar això? I damunt mentre s’anuncia que les zones delimitades com de baixes emissions no es tancaran al tràfic.
En definitiva, una ciutat massa plena de cotxes i escassament amable amb els vianants. Totes les zones urbanes d’Europa clamen per disminuir el volum del tràfic rodat al seu interior. I per a una tal faena la comunitat Europea hi dedica diners i diners. I eixe és el camí i no embussar els nostres carrers i places.
Sociòleg i traductor
