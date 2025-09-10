De la pólvora a las aulas

Aún resuenan en nuestra memoria los ecos del paso de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Las calles todavía guardan el aroma de la pólvora, las notas de las bandas y el fervor de una ciudad que, una vez más, ha sabido celebrar con devoción y orgullo sus fiestas mayores. Pero mientras la emoción permanece, la vida continúa, y nuestros jóvenes han vuelto ya a las aulas, iniciando un nuevo curso escolar que es la verdadera apuesta de futuro de la ciudad de Burriana.

Por eso, este equipo de gobierno ha situado como máxima prioridad uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía: la reanudación de las obras del IES Jaume I. Un instituto que lleva años esperando el final de sus muros mientras más de 1.200 alumnos y sus familias continúan estudiando en barracones. Este jueves, el pleno aprobará la adjudicación de las obras para reiniciar un proyecto que gracias a la inversión de la Generalitat de más de 22 millones de euros permitirá construir un centro de referencia en sostenibilidad, con placas fotovoltaicas, climatización eficiente y recogida de aguas pluviales. Pero, sobre todo, devolverá a todos los jóvenes de nuestro municipio un instituto que pueda estar a la altura de su talento.

En paralelo, avanza también la modernización del CEE Pla d’Hortolans. Una reforma integral que adaptará el centro a las necesidades del presente y del futuro, ofreciendo espacios accesibles y adecuados para alumnos que merecen toda nuestra atención y cuidado. Hortolans no es solo un edificio: es un símbolo de la capacidad de una ciudad para incluir, acompañar y dar oportunidades a todos.

Espacios más dignos

Y mientras los grandes proyectos se mueven, tampoco queremos descuidar lo inmediato. Durante este verano, antes de que sonara el timbre del primer día de clase, hemos invertido en la puesta a punto de los colegios: pintura, reparaciones, mejoras en patios y zonas comunes. Pequeñas obras que, sumadas, construyen espacios más dignos y seguros para aprender y convivir.

Porque si las fiestas son la llama que enciende nuestra memoria colectiva, la educación es el pilar que sostiene nuestro porvenir. Tras la Misericordia, cuando aún resuenan los ecos de la devoción, toca recordar que el verdadero legado no está solo en lo que celebramos, sino en lo que construimos cada día para nuestros hijos. Esa es la mayor de las fiestas: la de una Burriana que se prepara, que aprende y que asegura, generación tras generación, que su futuro seguirá en pie.

Alcalde de Burriana