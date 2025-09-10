Sánchez, paga lo que nos debes

La izquierda llegó al poder perdiendo las elecciones. Lo hizo con un Pedro Sánchez encumbrado por socios nacionalistas y comunistas, bautizado por el brazo político de ETA.

Y para alcanzar las metas del líder, el PSOE se plegó, se pliega de facto, a la nueva regla de oro del nuevo socialismo: Sánchez siempre gana.

En esta ganancia personal, egocéntrica y endiosada, quienes perdemos somos todos. Pierde mi provincia, Castellón, pierde la Comunitat Valenciana y pierde la misma España. Es la consecuencia directa de la acción dramática de un presidente que ha dejado de pensar en el Estado para dedicarse en exclusiva a su estado personal.

El Gobierno de España debe a mi provincia, Castellón, más de 200 millones de euros. No porque el Partido Popular se lo invente, sino porque el presidente Pedro Sánchez no cumple sus obligaciones constitucionales.

En diciembre del año 2022, aprobó sus últimos presupuestos. Una obligación establecida por la Carta Magna y que desde el año 2023 se está incumpliendo. Pero al PSOE poco, o nada, le importa.

Este menosprecio al sentido de Estado deriva en la pérdida de recursos para mi provincia, para España entera. Porque cada año que pasa sin que se apruebe ningún presupuesto se priva a mi tierra, a nuestra tierra, de ingresos que el Ejecutivo está obligado a actualizar y a inyectar a través de las Participaciones por Ingresos del Estado (PIE).

El presidente Pedro Sánchez ha construido un nuevo modelo de Estado en el que las riquezas ya no se distribuyen de forma equitativa, sino que lo hacen a su antojo. Si ahora toca alimentar al nacionalismo catalán y ponerle alfombra roja a Puigdemont a costa del resto de España, se hace. Si toca aprobar una quita plenamente injusta donde solo hay un ganador y el resto pierde, se aprueba. Y por ley. Sin complejos.

Y ante el agravio colectivo, el silencio del PSOE de la provincia de Castellón. Leales lacayos que no defienden a esta tierra, sino a las siglas de su partido. Prestando clara pleitesía a un presidente que hoy sigue debiendo a esta institución, la Diputación Provincial de Castellón, 105 millones de euros de los más de 200 que adeuda al conjunto del territorio.

Este Gobierno Provincial tiene grandes e importantes planes para invertir ese dinero. Una cuantía económica que es de nuestra provincia, no de Sánchez ni de su partido. Que debería estar ingresada en esta institución para que nosotros, como gestores, pudiéramos resolver las demandas de todos nuestros vecinos, atender los problemas que les afectan y habilitar los servicios que bien se merecen.

Más Plan Impulsa, más Diputació Resol, más Diputació Respon, además de mejoras en carreteras o convenios. Porque con 105 millones de euros podríamos acondicionar 175 kilómetros de carreteras; reforzar el bienestar social a través de las SPAP, las Unidades de Conciliación Familiar o el programa de Escoles Matineres. Más obras para seguir garantizando agua potable, mejorar instalaciones deportivas e incentivar el futuro y el bienestar.

Frente común

Por eso llamamos al Partido Socialista de la provincia a sumarse a este frente común con el que queremos reclamar a Sánchez el pago del dinero que nos adeuda. Porque no es del PSOE, es de la provincia de Castellón, tierra a la que representamos y a la que debemos defender. Que a nadie se le olvide.

Junto a esta demanda institucional, la exigencia de reclamar para nuestros 135 municipios el pago de las transferencias que también a ellos se les adeuda. Porque si a la Diputación de Castellón el Estado español le debe unos 105 millones de euros, además, otros 100 millones siguen sin llegar a ninguno de nuestros municipios.

El Tribunal de Cuentas nos da la razón en su totalidad. Da la razón a la Diputación y, por tanto, a la provincia de Castellón e insta al Gobierno central a actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales neutralizando así la merma sufrida por las prórrogas de los presupuestos generales del Estado.

En esta defensa no caben las diferentes ideologías, solo la reclamación justa de un pago pendiente. No caben enfrentamientos, solo alianzas que velen por la llegada de los fondos que pertenecen a los ciudadanos de Castellón. Los que deben garantizar la financiación de proyectos que son futuro para nuestro mundo rural, que son garantes de inversiones clave para el desarrollo de nuestros municipios y que protegen la calidad de vida de nuestros vecinos.

La provincia es el motivo y el presidente Sánchez el objetivo. Y esta robusta alianza sembrada en las urnas con mayoría absoluta no busca contiendas sino alianzas. La mano tendida para luchar en defensa de una tierra que por justicia debe cobrar lo que se le debe. Ni más, ni menos.

Presidenta de la Diputación de Castellón