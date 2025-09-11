Cambiar por rutina

Septiembre nos devuelve a la rutina. Clases, reuniones, nuevas agendas, promesas de hábitos que, quizá, no nos engañemos, no duren más que unas semanas. Todo cambia a nuestro alrededor y en el fondo todo permanece. Pero mientras intentábamos desconectar en la playa o la montaña, la inteligencia artificial, ese gran motor del cambio del presente y el futuro, no ha tenido vacaciones. El verano ha sido un hervidero de anuncios que confirman lo que se veía venir: no basta con volver, toca reprogramar cómo trabajamos, aprendemos, enseñamos y vivimos en esta vuelta a la actividad.

En agosto, OpenAI lanzó GPT-5, un modelo multimodal con aspiraciones de PhD a demanda y con capacidad para actuar como agente autónomo integrándose en ChatGPT. Pero otros actores avanzaron con igual decisión. Google presentó Nano Banana, el nombre popular de Gemini 2.5 Flash Image, un modelo de edición generativa que permite ediciones hiperrealistas, preservación de identidad en múltiples imágenes y marcas digitales integradas para trazabilidad.

Cine

Movimientos, a modo de ejemplo, que no son exclusivos de Silicon Valley ni del lado de las empresas de desarrollo de la IA. Estudios recientes creíbles desvelan datos como que en India el 93% de los líderes empresariales planea incorporar agentes de IA en menos de 18 meses, o que en el mundo de los videojuegos casi el 90% de los desarrolladores ya los emplea para acelerar creatividad y producción. Incluso el cine se ha sumado a la ola: OpenAI acaba de anunciar el estreno en 2026 de Critterz, la que será la primera película animada casi íntegramente generada con IA.

Es un contraste llamativo: mientras nos preocupamos por si volveremos al gimnasio o leeremos más, la IA ya está conquistando espacios que van de la oficina al ocio, de la docencia a la cultura. La exigencia de este septiembre no es personal: es comprender que todos debemos cambiar e incorporar estas herramientas con criterio. Porque si septiembre es el mes de los comienzos, este empieza con una certeza: la inteligencia artificial no nos espera.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred