Opinión | A FONDO
El nou Ximén d’Urrea, per fi realitat
Tornar enguany a l’IES Ximén d’Urrea ha sigut un moment realment especial. Sempre que hi vaig em venen molts records a la memòria, la veritat.
Però aquest no ha sigut un inici de curs qualsevol. L’institut ha estrenat unes instal·lacions que portava molt de temps esperant. Massa. Anys i anys de reivindicacions, d’insistència per part d’equips directius, professorat, personal, famílies i alumnat. Reclamàvem el que era just: un institut actualitzat, a l’altura de la seua excel·lència educativa, que sempre ha estat molt reconeguda. Hui, gràcies a eixa constància, el somni ja és una realitat.
Vull destacar, a més, l’esforç del professorat i del personal del centre, que han treballat de valent per tal d’assegurar que aquest curs poguera començar a temps en les noves instal·lacions.
Jo vaig estudiar a l’IES Ximén d’Urrea, com tantes generacions d’alcorins, alcorines i joves de pobles veïns que, des de 1983, han passat per les seues aules. Hem compartit somnis, creat amistats i aprés lliçons que ens han marcat per a sempre. Ja per aquells temps demanàvem aquesta actuació de millora tan necessària al centre, per això, veure’l ara renovat i ampliat suposa un orgull col·lectiu i una emoció personal que costa descriure amb paraules.
Aquest, insistisc, és un assoliment compartit. És de totes i tots aquells que no es van conformar, que mai van deixar de reivindicar i no van acceptar «solucions» que els volien imposar, sense cap trellat, i que no donaven, ni de lluny, resposta a les necessitats reals de l’institut.
El projecte que finalment s’ha dut a terme és fruit del consens, naix del diàleg amb la comunitat educativa. Des del primer minut. Com no podia ser d’altra manera. Vull recordar que aquesta obra forma part del Pla Edificant, impulsat per la Generalitat Valenciana encapçalada per Ximo Puig i amb Vicent Marzà com a conseller d’Educació. Va ser amb el Govern del Botànic quan es va apostar de veritat per l’educació, per la dignificació de les aules, quan es va defendre amb fets que no hi ha inversió més necessària que la que garanteix la igualtat d’oportunitats.ui recollim els fruits d’aquella aposta.
Més recursos
Cadascun tenim records de la nostra etapa a l’institut: amistats, les classes que ens van despertar vocacions, els reptes que ens van fer créixer. Hui, els que comencen curs ho fan en espais renovats, amb més recursos i amb una dignitat que feia temps que esperàvem. Tindran l’oportunitat de viure eixa etapa amb condicions millors, i això és motiu d’orgull per a tot el poble.
Invertir en educació mai serà una despesa. És l’aposta més intel·ligent que pot fer una societat. És garantir que cada jove, siga quin siga el seu origen, tinga la mateixa oportunitat de formar-se i d’imaginar un futur millor.
Vull desitjar un bon curs a tota la comunitat educativa de l’Alcora. Que siga un any d’aprenentatge, de reptes i de creixement. I, per descomptat, agrair la implicació de mestres, professorat, equips directius, personal no docent... el seu esforç és la clau del funcionament dels centres. L’Ajuntament, un curs més, estarà al vostre costat per a donar suport en allò que siga necessari. El Ximén d’Urrea és una mostra que la constància dona resultats. Ara toca seguir treballant perquè tots els centres disposen de les millors condicions.
Un curs molt il·lusionant
Aquest curs que comença s’anuncia especialment prometedor per a l’Alcora. A més del recentment estrenat Ximén d’Urrea, acabem d’adjudicar les obres de condicionament de la Nau BIC, que començaran a final d’any, i el mobiliari de la nova biblioteca municipal, que obrirà les portes en 2026 a l’edifici històric de La Muy Noble. Dos projectes que simbolitzen la recuperació del patrimoni i la seua transformació en espais útils i vius per a la ciutadania.
A més, estem pendents de la resolució definitiva de la subvenció de 3,3 milions d’euros del Govern d’Espanya per a rehabilitar la Nau Fundacional de la Reial Fàbrica, una actuació clau per a posar en valor el nostre llegat ceràmic i obrir-lo a nous usos culturals i creatius.
També avancem per a fer la transformació de l’antiga fàbrica Sanchis; ja estem treballant en el projecte de derrocament. Allí es construirà una residència de la tercera edat i altres serveis que milloraran la qualitat de vida dels alcorins i alcorines.
Per altra banda, les obres d’urbanització de l’antiga fàbrica Plaza segueixen a bon ritme. S’instal·larà un nou supermercat i obrirà les portes a nous projectes de creixement de l’Alcora.
Així mateix, enguany es posaran en marxa tres nous projectes de millora en els polígons industrials, una aposta decidida per reforçar la competitivitat i la creació de treball.
Tot junt dibuixa un futur ple d’oportunitats i confirma que l’Alcora viu un moment clau de transformació i progrés.
Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló
