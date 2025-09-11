Opinión | LA RÚBRICA
La política econòmica del PP
Prompte farà dos mesos de la imputació de l’últim ministre d’Hisenda del Partit Popular, i no és un ministre qualsevol: Montoro ha estat el responsable d’Hisenda del PP durant els darrers 13 anys de governs popular.
Pel que sembla, el ministre del PP i els seus socis cobraven d’empreses a canvi de legislar a favor seu, retallant-los impostos, no perquè això fora bo per a Espanya, sinó perquè era bo per a aquestes empreses i per al mateix ministre popular i els seus companys, que s’omplien les butxaques. Una política econòmica pensada només per a uns pocs i basada en l’extracció de recursos de totes i tots.
En plena crisi
Si aquesta conducta no fora prou greu, el ministre del PP la duia a terme mentre obligava a la resta de la ciutadania a apretar-se el cinturó: quasi congelava les pensions de la nostra gent gran, que perdien poder adquisitiu; aplicava una llei restrictiva a les administracions que sobretot beneficiava als bancs i impedia les polítiques socials; canviava les condicions dels subsidis per malaltia; congelava el salari dels funcionaris; retallava sempre als més febles per beneficiar els més rics. I tot això en plena crisi econòmica, quan l’atur es disparava i milers de famílies eren expulsades de les seues cases.
El PP sempre fa el mateix, legislar contra la majoria i perquè els més poderosos aportaren menys. El seu ministre d’Hisenda, a més, ho va fer per enriquir-se ell i els seus amics.an sigut tretze anys amb Montoro al capdavant i el silenci còmplice dels populars davant aquest escàndol és un insult a totes i tots els que vam patir aquella crisi tan injusta.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
