Recursos Humanos, motor de los ayuntamientos

Gobernar un municipio es siempre un reto apasionante y exigente. Los proyectos no esperan, las necesidades de los ciudadanos son inmediatas y la administración debe estar a la altura para dar respuesta a cada situación. Sin embargo, en estos momentos nos encontramos con una dificultad añadida: nuestro Ayuntamiento no cuenta con la plantilla completa que necesitaría para desplegar todo su potencial y ofrecer el servicio con la agilidad que todos deseamos. Cuando dejé la alcaldía esto no era motivo de preocupación. Ahora he vuelto y es lo más importante que hay que solucionar.

Esta carencia se traduce en una carga extra para quienes, día a día, sostienen el funcionamiento de la institución. Y es aquí donde quiero detenerme: en reconocer la labor de los funcionarios que, pese a las limitaciones, están demostrando una entrega, un esfuerzo y una profesionalidad que merecen ser destacados públicamente.

Gracias a ellos, la administración municipal sigue en marcha: Oropesa del Mar no se detiene, pero cuesta mucho avanzar trámites y proyectos. Lo hacen asumiendo más responsabilidades de las habituales, multiplicando su capacidad de trabajo y, sobre todo, manteniendo intacto su compromiso con los vecinos.

Sé que no es fácil. La presión es alta, las demandas crecen y la falta de personal complica la gestión. Pero también sé que contamos con un equipo humano que, con constancia y dedicación, está logrando que la maquinaria municipal continúe funcionando incluso en circunstancias adversas.

Mejor servicio

Al mismo tiempo, quiero trasladar un mensaje de compromiso a todos los ciudadanos: desde el Ayuntamiento estamos trabajando activamente para reforzar los equipos, incorporar más recursos y dar un mejor servicio a la población. Nuestro objetivo es que los trabajadores dispongan de más apoyo y que los vecinos perciban una atención más ágil, cercana y eficaz.

Como alcalde, reconozco la entrega de los funcionarios y reafirmo el compromiso de reforzar la plantilla para ofrecer un mejor servicio a los vecinos de Oropesa del Mar.

Más allá de los recursos materiales, lo que hace funcionar un Ayuntamiento es la implicación y empatía de los trabajadores, por eso pido a todos los que forman parte de los Ayuntamientos con capacidad de gestionar Recursos Humanos consideren que son parte fundamental del motor de un Ayuntamiento.

Alcalde de Oropesa del Mar