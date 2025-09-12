Almassora impulsa el dinamismo económico

La vida en Almassora se construye en gran medida en las calles y plazas, en esos espacios compartidos que son también escenario de convivencia, encuentro y desarrollo económico. En Almassora, somos conscientes de que la hostelería y el comercio local constituyen una pieza clave de nuestra identidad y un motor económico.

La aprobación inicial de la nueva ordenanza que regula la ocupación de la vía pública mediante instalación de terrazas responde precisamente a esta visión: la de dotar a nuestro municipio de una normativa mucho más ágil, moderna y adaptada a las necesidades de vecinos, hosteleros y administración.

El texto nace del diálogo. Durante su elaboración se han mantenido reuniones con las asociaciones de hosteleros y comerciantes, porque entendemos que cualquier regulación que afecte a su trabajo debe contar con su participación y experiencia. Este ejercicio de escucha activa es fundamental para que la ordenanza sea realista y eficaz.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la posibilidad de obtener autorizaciones de hasta cuatro años para aquellos locales que mantengan inalterable la ocupación de vía pública. Este procedimiento simplificado permite que, una vez presentada toda la documentación en el primer año, en los siguientes baste con una declaración responsable. Así, podremos reducir la burocracia innecesaria y facilitamos la actividad empresarial, sin renunciar al control y la legalidad que nos corresponde como administración.

Agilidad administrativa

Con ello, se logra alcanzar un doble objetivo: por un lado, se fomenta la agilidad administrativa y además, se facilita la labor de hosteleros y comerciantes, que podrán centrarse en lo más importante, atender a sus clientes y hacer crecer su negocio; por otro, se garantiza que el uso de la vía pública sea ordenado, equilibrado y compatible con el descanso y la movilidad de los vecinos.

En definitiva, esta ordenanza es un paso más en la construcción de una Almassora viva, dinámica y participativa. Una localidad donde el espacio público se gestione con responsabilidad y donde la administración sea un aliado de quienes generan empleo y riqueza.

Alcaldesa de Almassora