Opinión | A FONDO
El batec d’un poble en festes
Hi ha fils invisibles que uneixen un poble, lligams que no es veuen però es senten. A Vila-real, eixos fils tenen nom propi: Mare de Déu de Gràcia. Ella és el batec compartit que, cada setembre, ens reconnecta amb la nostra essència i travessa barris i generacions, perquè l’amor per la Moreneta ens arrela al passat i ens impulsa, amb força, cap al futur. Amb aquest esperit, Vila-real inicia les seues festes amb una baixada que, malgrat la pluja, ompli els cors d’emoció. Cap arruixada pot esborrar les ganes de portar la nostra patrona al cor del poble.
Darrere de cada acte i detall hi ha persones que cal reconéixer. La regidora de Festes, Miriam Caravaca, i el seu equip treballen al peu del canó per garantir l’èxit de cada activitat. Toni Carmona i la Junta de Festes han sabut combinar tradició i innovació, cosa no sempre fàcil. Algunes propostes poden fallar al principi, però no som una ciutat de pors. Som terra valenta, capaç de reinventar-se, com ho van fer els qui van transformar el camp i la indústria. Quan alguna cosa no funciona, es millora. Així avancen les ciutats vives.
També el treball de la Comissió de Penyes, liderada per Pau Franco i el seu equip, que coordinen més de 110 penyes membres, i de la Comissió del Bou, encapçalada per Toni Sánchez i el seu equip. Aquest esforç ha fet possibles unes festes participatives, obertes i dinàmiques, amb més de 200 actes i 460 casals registrats, segons la Policia Local. Les penyes continuen sent el motor social de les festes. Així mateix, cal recordar Laia Serrano Traver, autora de la portada del programa, que ha captat amb sensibilitat l’ànima de la celebració, la reina Nadia Alba i la seua cort d’honor (Maria, Alba, Blanca, Maria, Cristina i Claudia) i la pregonera, la científica Maria Jesús Vicent Docón, guardonada amb el Premi Jaume I de Noves Tecnologies.
La festa ha de ser segura i respectuosa. El Punt Violeta, impulsat per la Regidoria d’Igualtat i la vicealcaldessa Maria Fajardo, ha estat clau per crear espais lliures de violència masclista, una tasca discreta però imprescindible. També el punt lliure d’addiccions i els còctels saludables, promoguts per la UPCCA i la Regidoria de Sanitat amb Toni Marín i el seu equip, demostren que es pot gaudir de la festa amb responsabilitat i consciència.
La programació ha combinat tradició, solidaritat i cultura . Diumenge va destacar l’estrena de la missa Divina Gràcia, composta pel director Miguel Alepuz i interpretada pels més de 60 membres del cor Ciutat de Vila-real, amb la participació de mossén Javier i els concelebrants de totes les parròquies. Enguany, la processó va ser claustral a causa de la pluja, amb la presència de totes les associacions i congregacions religioses, i la visita de la imatge del patró Sant Pasqual, acompanyat pels seus portadors, i la Mare de Déu de Gràcia amb els seus.
Xulla
La Nit de la Xulla, Festa d’Interés Turístic Provincial, va omplir els carrers de vida i brases amb la imprescindible elaboració d’allioli, que enguany ha celebrat la seva 10a edició, sempre amb el suport de la Fundació Caixa Rural de Vila-real i la seua presidenta, Sònia Sánchez, així com del president de la Cooperativa, Juanjo Ortells. També ha destacat la recuperació del concurs de disfresses i la Concentració de xiquets i xiquetes de 2024 i 2025, plena de tendresa i futur, amb la participació de 70 infants.
La pujada al campanar ha comptat amb 300 persones superant els 175 graons fins al simolet; el concurs de paelles, on centenars de penyistes han dinat a l’avinguda de la Murà; i la presència de la delegació de la ciutat agermanada de Michalovce, encapçalada pel seu alcalde Miroslav Dufinec, mostrant així la cara més oberta i internacional de Vila-real.
Ple d’emocions va ser el lliurament del Premi Morter de l’Any 2025 a Juan Broch Esteller i, a títol pòstum, a Enrique González Arroyo. Dues figures que ja formen part de la història viva de les nostres festes gràcies a la seua estima i dedicació.
I entre els actes més esperats, la Nit del Tombet, que anit va reunir més de 3.000 persones i 108 penyes per compartir taula, converses i bon ambient. Un moment especial on la cuina tradicional, la germanor i l’alegria es combinen per fer-nos sentir orgullosos de la nostra identitat.
Coneixement
Encarem la recta final. L’últim cap de setmana de festes encara ens ofereix moments per gaudir, però fem-ho amb coneixement. La festa ha de ser inclusiva i respectuosa, i cal cuidar el descans dels altres. Només així garantim una bona convivència.
Com podeu veure, entre totes i tots formem un gran equip i demostrem que és treballant junts i juntes com Vila-real avança. No m’oblide tampoc dels mitjans de comunicació, que cobreixen les festes i les apropen a l’interior de les cases de qui, per diferents raons, no pot viure-les al carrer.
Tot això és Vila-real: una ciutat amb cor de poble, arrelada i valenta, que estima les seues tradicions, però no té por de mirar endavant. Amb la Mare de Déu de Gràcia com a guia i inspiració, Vila-real continua avançant.
Alcalde de Vila-real
- Cuatro heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-340 a la altura de Porcelanosa
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón
- Una de cal y otra de arena en la segunda tarde taurina de las fiestas de Vila-real
- Dos municipios del Castellón vacío llenan sus aulas este curso: estos son