Todo un chequeo al absentismo laboral

La fotografía que han puesto sobre la mesa los empresarios castellonenses y la patronal autonómica CEV es tan preocupante como reveladora. El absentismo laboral, traducido en bajas temporales, ha crecido en los últimos cinco años un 40%, y solo en Castellón supone un lastre económico valorado en 910 millones de euros al año, es decir, un 5,1% del PIB provincial. Un dato que debe ocuparnos y preocuparnos si queremos asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema productivo y, desde luego, la salud de la población trabajadora.

La primera lectura que surge es la del impacto inmediato en las empresas. La pérdida de jornadas laborales repercute en la productividad, en la competitividad y en la organización interna de los centros de trabajo. Sectores como la agricultura, el comercio y los servicios administrativos sufren con especial intensidad este fenómeno, generando tensiones añadidas en actividades que ya arrastran dificultades estructurales. La patronal lo plantea con claridad: el absentismo se ha convertido en uno de los principales retos para empresas, trabajadores y administraciones.

Sin embargo, como en todo, conviene matizar: no se trata de un problema exclusivo del entorno empresarial y laboral. Estamos ante un síntoma de una realidad social más profunda. Que las bajas médicas aumenten en épocas de crecimiento económico y disminuyan en contextos de crisis y paro alto refleja que no hablamos solo de salud o de responsabilidad individual, sino también de dinámicas sociales, culturales y laborales. En épocas de bonanza, el trabajador se siente con mayor respaldo para reclamar su derecho legítimo al descanso por enfermedad; en tiempos de incertidumbre, en cambio, y según parece, el miedo a perder el empleo modera esa decisión.

Más preocupante aún es la naturaleza de las patologías que se ocultan tras este fenómeno. El estudio apunta a dos grandes grupos que concentran más de la mitad de las bajas: los dolores musculares, como es el caso de las lumbalgias, y la salud mental. Dos categorías de dolencias cuya objetivación médica resulta más compleja, pero cuyo peso no deja de crecer en la sociedad contemporánea. En el caso de la salud mental, hablamos de una tendencia global, acelerada tras la pandemia, que cuestiona la manera en que concebimos el trabajo, el estrés y la conciliación.

Ante este panorama, la reacción empresarial puede resultar comprensible: reclaman colaboración público-privada, mayor control sobre la gestión de las bajas y un esfuerzo de concienciación social para que el absentismo no se convierta en un derecho sin límites. Pero tampoco se debe olvidar el reverso de la moneda. Si la productividad cae por la incidencia de enfermedades, cabe preguntarse también en qué condiciones se trabaja, cuánto pesan las cargas físicas y emocionales sobre los empleados, y qué papel juegan factores como la precariedad o la falta de prevención en origen.

El dato de Castellón, con tasas de jornadas perdidas superiores a la media autonómica y nacional, invita a mirar más de cerca las peculiaridades del territorio: el peso del campo, el esfuerzo físico de determinadas actividades y quizá también un déficit en programas de prevención y en el acompañamiento a los trabajadores con dolencias crónicas. El estudio viene a ser, de esta manera, un buen fonendoscopio que nos permitirá dar con el mejor diagnóstico.