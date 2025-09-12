La propuesta del Gobierno central de perdonar parte de la deuda autonómica se ha recibido con la habitual mezcla de recelo y cálculo político. Desde la oposición popular se insiste en que esta medida no es más que una nueva concesión al independentismo, envuelta en un discurso de solidaridad territorial. Como argumentación, la sospecha de que hay un truco en esta operación, porque la deuda no desaparece, simplemente se traslada al Estado. ¿Acaso no somos todos Estado y, al mismo tiempo, ciudadanos de nuestras autonomías?

Más allá del ruido ideológico, lo cierto es que para los valencianos la operación puede suponer un alivio tangible: cerca de doscientos millones anuales en intereses que dejarían de drenarse de las arcas públicas de la Comunitat, infinitamente peor financiada que el resto.

Son doscientos millones que podrían invertirse en servicios públicos, en lugar de alimentar la rueda sin fin de los acreedores. En tiempos de estrecheces presupuestarias, renunciar a esa oportunidad por un cálculo partidista sería un lujo injustificable.

Cambio de mesa

Vista así, la quita de deuda no deja de ser algo parecido a una jugada de trileros, cierto. El agujero no se tapa, simplemente cambia de mesa. Si ya hemos aceptado jugar en este gran paelló del esperpento político, lo inteligente es no quedarse fuera de este enorme almuerzo que pagamos todos, en todos los casos. Porque al final, como reza el dicho popular, la fam no té llei y los ciudadanos no comen de grandes principios ni de discursos inflamados, sino de garrofons y realidades concretas que sacien sus ímpetus, alivien sus bolsillos y mejoren los servicios públicos.

De ahí que es bueno reconsiderar posiciones y abrazar, al menos temporalmente, a ese pragmatismo que a muchos les ha ido tan bien. Aprovechar el ofrecimiento con la cara alta y, desde luego, sin dejar de denunciar la falta de una verdadera reforma del sistema de financiación autonómica, la auténtica raíz del problema.

Criticar la chapuza, sí; pero mientras tanto, no desperdiciar la ocasión de que los valencianos, al menos, nos demos un respiro, que lo tenemos bien ganado.

Director del periódico Mediterráneo