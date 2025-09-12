Intolerancia

El odio está presente en el gobierno municipal de Castelló desde que hace dos años la señora Carrasco decidió pactar con el diablo. Todo valía para acceder al poder, aunque fuese a costa de abrirle la puerta a los discursos de odio, racistas y misóginos de sus amigos ultra.

Begoña Carrasco es una artista del doble lenguaje. Debe creerse que la ciudadanía no detecta los efectos del Pacto de la Vergüenza, que ha situado a Castelló en el mapa del bochorno nacional: un concejal que acumuló más de 170 multas sin pagar en la zona azul, que sigue sin dimitir ni ser destituido; un edil de Seguridad Ciudadana que odia al inmigrante o un concejal de Familia y Comercio que arremete contra el colectivo LGTBI y que hunde cada día más a las pequeñas empresas locales.

Carrasco se parapeta en discursos edulcorados, esos que dibujan una ciudad maravillosa que no lo es. Se nota que no sale de la plaza Mayor a visitar los barrios. El pasado sábado, en la ceremonia de concesión de honores y distinciones de la ciudad, fue capaz de decir que Castelló «es tierra de bienvenida para decenas de nacionalidades e idiomas de los 5 continentes», señalando incluso que «no son forasteros, sino hermanos».

No, señora Carrasco. Castelló está traspasando límites inimaginables. Y usted es la única culpable de que la palabra odio al inmigrante esté presente en el día a día de su gobierno. Con usted, Castelló ni es plural, ni tolerante, ni caben todas las ideologías, religiones, nacionalidades o formas de amar.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló