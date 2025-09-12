Juguetes para los cerdos, pedradas para los granjeros

El campo español, y en la provincia de Castellón, se encuentra bajo asedio. No es la sequía, ni ningún enemigo natural, sino de un enemigo más insidioso: la ideología verde y la ley de bienestar animal, que no nacen del sentido común ni del conocimiento del sector, sino de los despachos de burócratas y de políticos que jamás han pisado una granja.

Las granjas de cerdos en la provincia son un gran motor económico y fundamental. Estas generan empleo y garantizan una producción cárnica de calidad. Sin embargo, todo este esfuerzo se ve amenazado por normas que, bajo el pretexto de la sostenibilidad y el bienestar animal, asfixian a quienes trabajan la tierra y crían ganado.

Estas leyes imponen costes inasumibles. Obligan a los ganaderos a realizar adaptaciones millonarias en sus instalaciones, endurecen requisitos sanitarios y burocráticos que poco tienen que ver con la realidad del campo y amenazan con sanciones desproporcionadas. El resultado es claro: los ganaderos abandonan incapaces de soportar el peso de la normativa.

Tiene su gracia, si no fuera un drama para muchas familias, que en estos momentos en los que el manido estado del bienestar se ha convertido en el estado del bienestar de los que nos gobiernan, con una sanidad saturada, con unos servicios sociales copados por la inmigración ilegal masiva y descontrolada, obliguen a cada explotación ganadera a tener un plan de bienestar animal. Cosa que no me parece mal, pero ¿dónde está el bienestar de la gente del campo?

Ecologismo dogmático

A ello se suman las políticas verdes que limitan el uso de agua, de fertilizantes y de piensos. Desde Bruselas y desde el Gobierno se impone un ecologismo dogmático que trata al agricultor y al ganadero como delincuentes, mientras se permite la entrada masiva de productos de terceros países que no cumplen ni la mitad de las exigencias que se imponen aquí. Es un sabotaje en toda regla contra nuestra soberanía alimentaria.

En Castellón, los ganaderos porcinos lo sufren: cada nueva ocurrencia es una nueva puñalada. Mientras, los que legislan siguen hablando de transición ecológica desde sus despachos. Y aquí, detrás de cada explotación, hay familias que llevan generaciones trabajando de sol a sol, defendiendo una forma de vida que sólo se mide en esfuerzo, sacrificio y amor por la tierra.

Vox lo tiene claro: hay que derogar la ley de bienestar animal, acabar con las imposiciones ecologistas que criminalizan al sector y devolver el respeto y la libertad al campo. Leyes que protejan el producto nacional y que defiendan a quienes nos dan de comer. Sin campo no hay futuro; sin sus gentes, Castellón perdería una parte clave de su identidad y de su riqueza.

Los que fijan la cantidad de juguetes que tiene que haber para que los cerdos se entretengan podrían entretenerse ellos en otras cosas que no sean destruir el campo.

Presidenta de les Corts Valencianes