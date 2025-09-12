Algunas de mis obsesiones

El otro día fui a una reunión de mi partido político y manifesté algunas, no todas, de las obsesiones que últimamente me preocupan en política de proximidad.

Decía, pues, que es urgente valencianizar todos los debates, mítines, informes… Algo que debe ir más allá del clásico pronunciamiento en defensa del autogobierno y las señas de identidad. Tiene que ver con la impregnación de todo el discurso y la acción política con los temas que, encima de que nos afectan y podemos incidir sobre ellos, son competencia autonómica. Hablo de la sanidad, la educación, las infraestructuras, el medio ambiente, los servicios, el trabajo… de aquí. Claro que nos interesa lo que pasa en Madrid o entre Feijóo, Vox y Sánchez… Pero es evidente que no puede ser solo eso. No podemos perder de vista dónde vivimos y nos toca jugar nuestro papel. Es torpe ignorar que nuestro autogobierno tiene más competencias y posibilidades que muchas naciones sin Estado. Es poco fecundo no advertir que ahí tenemos los medios básicos para configurar un futuro de esperanza.

Afiliados

Además, como en ese tipo de reuniones no se habla de filosofía y sí de política en democracia, pensé que sería bueno recordar que las ideas son importantes, pero no suficientes. En consecuencia, también nos debe preocupar ampliar el número de afiliados, la organización. Una inquietud que debe ser estable y permanente y que obliga a la planificación. Nuestro concepto de futuro no surge de un accidente casual.

Bueno, y para terminar, el tiempo de intervención en una asamblea de partido es algo parecido a este pequeño rincón, no da para mucho; solo quiero señalar que nunca pensé (ni ayer en el partido, ni hoy en el periodo) que tenía razón ni que me iban a hacer caso. Así lo sentí y así lo expliqué.

Analista político