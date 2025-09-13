La industria cerámica española vuelve a hacer las maletas. Quizá nunca ha dejado de pasear los trolleys por los estresantes aeropuertos. Pero en esta ocasión la cuenta atrás para viajar a Cersaie, la feria cerámica de Bolonia, ya ha comenzado. Un salón que este año se percibe con una mezcla de expectación y resignación.

Expectación, porque se trata de la gran cita mundial del sector, un escaparate internacional donde las tendencias, los materiales y las tecnologías se ponen bajo los focos de arquitectos, diseñadores, interioristas y compradores de todo el planeta. Y resignación, porque con la reformulación del salón de Cevisama de Valencia, la Comunitat Valenciana y especialmente Castellón (corazón del azulejo español) han perdido una oportunidad de afianzarse como gran escaparate comercial europeo.

La desaparición de Cevisama tal como fue concebida, en su formato y en sus fechas, deja tras de sí un vacío evidente. No se trata solo de un calendario que se descuadra, sino de un golpe simbólico: un sector puntero en el mundo se queda sin el altavoz natural que debería proyectar su liderazgo desde casa.

Estrategia

Las empresas, mientras tanto, ajustan su estrategia. Preparan estands espectaculares, catálogos renovados y soluciones innovadoras para brillar en Bolonia. Y seguro que lo harán como solo ellas saben hacerlo, con profesionalidad y ambición, conscientes de que Cersaie es el punto de encuentro ineludible, el lugar donde se mide la temperatura real del mercado. Pero detrás del despliegue late la reflexión incómoda de lo que pudimos llegar a ser, casi fuimos y, finalmente, dejamos escapar.

Tenemos todo el tiempo del mundo para analizar, repensar, no tanto para la autocrítica, pero ahora toca asumir que el viaje a Italia es obligatorio, y que el liderazgo del azulejo español seguirá midiéndose fuera de nuestras fronteras y lo hará peleando con los nuevos gigantes que juegan sin nuestros corsés burocráticos. Quizá en el futuro se encuentre la fórmula para recuperar un escaparate propio, con calendario, formato y ambición adecuados. De momento, el billete está comprado: próxima parada, Bolonia.

Director del periódico Mediterráneo