Va ser l’amic Enric Nomdedéu qui primer em va fer reflexionar sobre la reducció de la jornada de quatre dies. Capdavanter com sempre, en assumir el càrrec de secretari autonòmic d’Ocupació el 2016, Nomdedéu va situar el debat de la jornada laboral al centre mateix de l’agenda política a casa nostra. I no només això: també va afavorir experiències pilot amb ajudes innovadores a nivell estatal.

Poc després, a l’assignatura de Relacions Laborals del cicle d’Integració Social que cursava al Ribalta, ens van demanar exposar els pros i contres de la setmana de quatre dies. He de dir que la comparativa resultant ja avalava la reducció abans de l’arribada de la IA i de la revolució robòtica al món laboral: més temps per conciliar, menys absentisme, menys accidents i baixes, més productivitat, temps per a l’oci i també per al consum, temps per a la solidaritat i per socialitzar.

Imparable

Segurament per això, ara que els mitjans de comunicació han reobert el debat amb l’arribada d’una proposta de llei al Congrés, la reducció de jornada em sembla una discussió antiga. No perquè estiga superada, sinó perquè és un canvi imparable, malgrat que els conservadors rebutgen considerar una reducció laboral mínima, comparada amb la que proposa Compromís.

Com sempre, el Partit Popular, Vox i ara Junts han posat pals a les rodes. Però ajornar aquesta gran decisió no evitarà un canvi que es, prácticament, inevitable.

Portaveu de Compromís a la Diputació