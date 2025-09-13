Fin de fiesta

Tras una semana intensa de agenda, encaramos en Peñíscola hoy el último fin de semana de nuestras fiestas patronales.

Con el cierre de las fiestas disminuye el frenesí e iniciamos los balances.

Estas fiestas, con más de un centenar de actos, han sido un ejemplo de convivencia, así como una inversión a favor de la maquinaria turística que mueve la economía local, que ha contado con ocupaciones altas, rozando el completo en los fines de semana.

Destaco en mis primeras impresiones el intenso trabajo de la Comisión de Fiestas, Comisión Taurina, la Coordinadora de Peñas, asociaciones, particulares y la corporación municipal, a quien agradezco el apoyo a los actos y las entidades participantes con su asistencia; muy especialmente al edil del área, Ramón Simó, que ha velado por el disfrute y cuidado de todos, por ejemplo, por la corte de honor; y también quiero destacar la tarea de los equipos que han trabajado por la seguridad, limpieza y la logística.

Mi agradecimiento, también, a la reina, Blanca Rovira, y a toda su corte de honor; que ha sido ejemplo de respeto, devoción, participación y generosidad. A ella y a sus familias, mi felicitación por involucrarse y contribuir al feliz desarrollo de cada acto. Felicidades por el inicio del reinado y mi reconocimiento emocionado en nombre de todo el pueblo de Peñíscola.

Un agradecimiento que hago extensivo al Peñíscola Fútbol Sala.

Tenemos el inmenso honor de vivir unas fiestas únicas, declaradas de Interés Turístico Nacional, con larga tradición y arraigo cada generación de pasa.

Se baja el telón de las fiestas y arranca la cuenta atrás para las próximas, porque son importantes, porque nos cohesionan como conjunto y porque nos recuerdan que en cada uno de nosotros late la devoción y la pasión por lo nuestro.

Más agenda

Tras ellas un sinfín de actividades llenarán los fines de semana hasta encender la Navidad peñiscolana, fechas que parecen lejos pero que nos aguardan para dar continuidad a este empeño nuestro de seguir generando excusas para vivir y disfrutar de Peñíscola más allá del verano.

El próximo fin de semana reviviremos los majestuosos desfiles de Moros y Cristianos; el certamen nacional de tunas; la recreaciones de rodajes durante el puente del Pilar; los Motorrad Days de BMW y así un largo etcétera, pasando por las fiestas de invierno, para llegar al mes de diciembre y con él a la Luz de la Navidad.

Saboreemos cada propuesta porque va a ser única e irrepetible y vivamos Peñíscola con el corazón abierto y toda la pasión.

¡Feliz fin de fiestas!

Alcalde de Peñíscola