Las islas Marshall

Todo el planeta está ocupado por selecciones nacionales de fútbol. ¿Todo? No. Un puñado de islas del Pacífico resiste ahora y siempre a la invasión balompédica… hasta hoy.

El archipiélago conocido como Islas Marshall era, hasta la fecha, el único territorio del orbe que no estaba adscrito a una selección futbolística. El dato es curioso; pensaba que hacía ya muchos años que ese logro estaba adquirido por la sociedad moderna. Pero no era así, y ahora me da pena. De hecho, me abruma pensar que alguien pueda nacer en un país sin selección de fútbol. Independizadas de los Estados Unidos en 1990, han resistido treinta y cinco años como nación soberana (república democrática) sin equipo nacional propio. Pese a lo futbolero que soy, me quito el sombrero virtual ante tan pertinaz obcecación.

Al saber del dato, indagué sobre las islas en cuestión. Ojo, que son más de mil y están a un porrón de kilómetros de cualquier sitio muy poblado, en mitad del océano Pacífico. En plena investigación (bueno, más bien cotilleo), descubrí puntos bastante singulares de este archipiélago. Para empezar, el nombre. Pese a pertenecer durante trescientos cincuenta años a la corona española, el nombre con el que las conocemos ahora que son independientes es claramente anglosajón. Se debe a un explorador británico, cuyo mérito sobre el español que las descubrió, Antonio de Saavedra, fue coger un mapa y situarlas. Y, claro, pertenecer a un país cuyo siglo XIX fue glorioso, a diferencia del nuestro.

Pereza

Su llamativa historia, empieza hace dos siglos, cuando los alemanes la reclamaron alegando que los hispanos no le hacíamos ni puñetero caso. A punto estuvo de haber un conflicto armado, pero a los germanos les dio básicamente pereza y no lo compraron. Mejor, entrar en guerra contra ellos hubiese supuesto una humillación más en un siglo que ya fue bastante doloroso de por sí.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, cambió de manos. Japón se apoderó de ellas. Los teutones bastante lío tenían en Europa como para irse a pelear por unos islotes que apenas alcanzan los 181 kilómetros cuadrados. Vamos, que caben en los términos de Borriol y Castelló de la Plana juntos. No son precisamente Australia.

Y, claro, en la segunda guerra planetaria, volvió a modificarse su soberanía. Los Estados Unidos se la arrebataron al entonces Imperio japonés. Y aquí hay un giro sorprendente de la historia. Los americanos solo le vieron utilidad como campo de pruebas nucleares. Se cebaron con las islas hasta el punto de que se calcula que lanzaron 67 bombas que, sumadas, eran 7.200 veces más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. De hecho, las Islas Marshall tienen el dudoso honor de ser el país más radioactivo del planeta, por encima de Rusia y Ucrania. Ojo al dato, señores, como decía José María García.

Habrá que tener cuidado con el control antidoping a los futbolistas de este minúsculo país insular.

En fin, que hasta un territorio lleno de socavones nucleares tiene ya su propia selección nacional. Habrá que ver cómo los apodan: ¿Los Radioactivos del Pacífico? ¿La Naranja Atómica?

Editor de La Pajarita Roja