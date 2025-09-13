Rehabilitar para habitar

En los cuatro principales municipios de Castellón hay más de 20.000 viviendas vacías, casi un 40% más del total en alquiler. El dato es revelador: disponemos de un parque edificado que, en lugar de aliviar la tensión del mercado residencial, permanece cerrado. Mientras tanto, las familias se enfrentan a precios elevados y a una oferta limitada.

Ante esto, conviene reflexionar sobre el rumbo de las políticas públicas. Las punitivas, como el aumento del IBI a las viviendas vacías, tienen su función, pero difícilmente resultan suficientes por sí solas. Lo más eficaz es combinarlas con políticas de estímulo que hagan atractiva la salida al mercado.

Movilizar las viviendas vacías con programas de fomento tendrían efectos positivos. Permitiría aprovechar el patrimonio edificado, evitando presionar sobre nuevo suelo y reduciendo el impacto ambiental. También impulsaría la rehabilitación de un parque antiguo y deficiente, con efecto dinamizador sobre la economía local y el empleo en la construcción. Además, reportaría ingresos a la propiedad, transformando un activo inmovilizado en rentas seguras.

Seguros de impago

Se requiere ofrecer seguridad a los propietarios con seguros de impago y daños, además de reforzar los programas de intermediación de la administración que simplifican la gestión del alquiler. Destaca igualmente la cesión de viviendas al tercer sector para su gestión profesional, un modelo que funciona con buenos resultados en otros territorios de España y países europeos.

El beneficio principal es social: ampliar la oferta de alquiler asequible, ofrecer alternativas a jóvenes, familias y personas vulnerables, y revitalizar barrios con alto número de viviendas cerradas. Castellón tiene la oportunidad de transformar un problema en solución. La clave está en abrir lo que ya está construida.

