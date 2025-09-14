Centrados en formar

Nuestra Iglesia diocesana se dispone a comenzar un nuevo curso con la ya habitual Jornada diocesana de apertura del curso pastoral el próximo sábado, día 20 de septiembre. Comenzaremos la Jornada con la celebración de la Eucaristía, la fuente de la que brota y la cima a la que camina la vida y misión de toda nuestra Iglesia y de todo cristiano: el Señor nos ofrece luz para el camino con su Palabra, nos une y alimenta con su Cuerpo y nos envía de nuevo a la misión. La reflexión posterior estará centrada en la formación. Es el objetivo específico para este curso pastoral.

Los dos cursos pasados nos hemos centrado en el Primer Anuncio y en el Acompañamiento. Como Iglesia estamos llamados a anunciar de forma explícita a Cristo vivo y a ser una comunidad que acoge, escucha, cuida y acompaña a las personas. El Primer Anuncio tiene como objetivo llevar al encuentro o reencuentro de cada persona con el amor de Dios en Cristo, que la ama, sana, perdona y salva; un encuentro que invita a cada persona a creer de corazón en Cristo, a adherirse a Él, a entrar en una relación personal con Él y a orientar toda su vida según el Evangelio en el seno de la comunidad de los creyentes, la Iglesia.

A este fin se orienta la formación que proponemos en este curso pastoral. No se reduce a una mera instrucción o adquisición de conocimientos ni a una mera exhortación moral. Se trata de una formación que lleve a la progresiva identificación personal con Cristo a fin de configurarse con Él. Como indica el Directorio para la Catequesis de 2020 (nº 131) «la formación es un proceso permanente que, bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana, ayuda al bautizado a tomar forma, es decir, a desvelar su identidad más profunda, que es la de hijo de Dios en una relación de profunda comunión con los demás (cf. Gál 4,19)».

Es, pues, una formación permanente, eclesial, integral y transformadora de la persona. Para ello se ofrecerán itinerarios de formación que ayuden a la plena identificación con Cristo, a la acogida y vivencia de la vocación bautismal.