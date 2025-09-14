Opinión | LA TRIBUNA DE LA RECTORA
No és un curs més a l’UJI
Amb l’inici del curs 2025-2026, la Universitat Jaume I compleix el seu 35 aniversari com a referent en investigació i innovació. Una fita que simbolitza més que una xifra: un punt i seguit a una trajectòria de creixement col·lectiu que l’ha posicionada entre les millors universitats del món, segons els principals rànquings internacionals, i un reflex de la confiança dels i de les joves que la trien per a construir el seu futur. Un curs en el qual, des de la universitat pública de Castelló, ratifiquem el nostre compromís fundacional amb el territori i en el qual continuem fomentant els valors d’igualtat, inclusió, justícia i pau, essencials en una institució de transformació social.
Reprenem el pols acadèmic amb un full de ruta per a consolidar l’impuls experimentat aquests últims anys. Des de l’aprovació del Centre d’Estudis Propis i Formació Permanent a la posada en marxa del Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, concebut com un hub de formació i investigació, i l’ampliació del CIRTESU, situarem l’UJI a l’avantguarda en investigació en robòtica i tecnologies subaquàtiques. També impulsarem la renovació del segell europeu de qualitat en investigació, exemple del nostre compromís amb una ciència ètica i d’impacte social. I per a continuar enfortint la nostra capacitat científica, començarà l’activitat el nou Servei de Gestió de la Investigació i la Transferència.
Conscients que necessitem acostar el nostre potencial científic a la societat, vertebrarem la seua divulgació en tot el territori, també el rural, i sol·licitarem el Segell Internacional d’Ocupabilitat i Emprenedoria de l’ANECA.
A més, apostem per la projecció internacional, actualitzant la normativa de mobilitat per al nostre estudiantat. I en un curs en el qual culminarem la reforma dels Estatuts, també dissenyarem el IV Pla d’Igualtat, el Protocol per a la Protecció de la Infància i l’Adolescència i el Catàleg de Bones Pràctiques Culturals Universitàries.
Tenim per davant una intensa activitat institucional, que desplegarem en un context acadèmic exigent i en el qual mantenim el pols reivindicatiu davant els reptes pendents.
Alguns nous. Per exemple, és el primer any en què el nostre estudiantat de Ciències de la Salut no tindrà la preferència en l’assignació de places de pràctiques docents a l’Hospital Provincial. Des de l’UJI vetlarem perquè el nou conveni de la Conselleria de Sanitat no limite els drets formatius en les especialitats d’Oncologia i Psiquiatria.
Altres no són tan nous, com la falta d’un model estable de finançament per a les universitats públiques valencianes. Per això, des de l’UJI, actuarem amb lleialtat institucional per a signar l’acord que aporte estabilitat al sistema universitari públic valencià. Serem responsables, però també ferms en la defensa de la Jaume I. I això inclou garantir els recursos per al seu funcionament.
La cooperació institucional -amb la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya- ha segellat projectes clau, com la Facultat de Ciències de la Salut, l’edifici d’investigació i el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, a més de programes com María Goyri per a atraure talent i rejovenir plantilles. Eixa mateixa col·laboració és essencial per a garantir un finançament pluriennal i suficient que aconseguisca la inversió de l’1% del PIB. També per a fer front a una altra circumstància que ens preocupa cada vegada més, com és la dificultat de l’alumnat per a accedir a residències o lloguers universitaris. Són situacions que exigeixen un abordatge col·lectiu des de la corresponsabilitat. Eixe és el camí, més encara en el convuls context històric actual i al qual l’UJI no pot, ni deu, viure aliena.
La deterioració dels valors democràtics, l’auge de l’odi, la guerra, la desinformació i la vulneració de drets són amenaces davant les quals la Universitat ha d’exercir el seu paper essencial com a generadora de pensament crític, des de la raó i la paraula. Com a transmissora d’entesa i coneixement; com a espai de resistència democràtica i formació ètica. Contribuir al disseny de societats més justes, sostenibles i resilients a través de la ciència, l’educació i els valors democràtics és, probablement, un dels reptes més exigents de la Universitat i de tota la societat. Per tant, des de l’UJI, amb l’alé d’eixos 35 anys de camí, ens reafirmem en els valors universitaris per a fer-ho realitat.
