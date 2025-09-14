Recta final al año económico

El tramo final de cada año suele traer importantes novedades en materia económica y este 2025 no va a ser una excepción. Seguramente, lo más llamativo es cómo viene evolucionando el panorama internacional, que hoy amenaza con nublar lo que a comienzos de ejercicio se presentaba como una etapa de cierta estabilidad. En una economía como la castellonense, tan expuesta a los vaivenes del mercado exterior, cualquier atisbo de cambio es un factor a tener en cuenta para dibujar su proyección presente y futura. Yesta percepción es hoy de incertidumbre.

En las últimas semanas, la tensión comercial entre Washington y Bruselas ha sacudido los cimientos de sectores clave en nuestra provincia. La industria cerámica, que desde hace décadas sostiene buena parte del músculo exportador de la provincia, observa con inquietud la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense.

Es verdad que el acuerdo transatlántico que fija un 15% de gravamen para las importaciones europeas ha suavizado la amenaza inicial del 30%, pero no elimina el temor de ver mermada la competitividad. El sector agrícola tampoco queda al margen: la rebaja de impuestos a determinados productos agrícolas norteamericanos abre una grieta para cítricos y frutos secos locales, que tendrán que enfrentarse a condiciones menos favorables en sus mercados.

Europa, por su parte, tampoco ofrece un refugio especialmente tranquilo. El anémico crecimiento de la eurozona, con Alemania arrastrando a la baja al conjunto de la región, pone en riesgo a las empresas castellonenses que tanto dependen del territorio comunitario. La convulsión sociopolítica que hoy vive Francia también es un síntoma de preocupación. Así, una ralentización prolongada de los principales destinos de los productos castellonenses puede terminar salpicando al tejido económico provincial.

No obstante, no todo son nubarrones. El pulso de la economía provincial aún late con fuerza en varios frentes. El turismo continúa mostrando un dinamismo notable; el puerto mantiene un ritmo de actividad sólido, con incrementos de tráfico que demuestran que Castellón conserva capacidad de atraer y mover mercancías. Y el empleo, pese a la incertidumbre global, se expande: más de veinte mil personas han encontrado trabajo en el último año, y prácticamente todos los sectores productivos han contribuido a este avance.

Ahora bien, la bonanza laboral esconde también retos que no pueden ignorarse, como es el caso de la falta de trabajadores en áreas como la construcción, la hostelería o el transporte, que amenaza con frenar proyectos y servicios en un momento en que la demanda existe. Al mismo tiempo, la jubilación progresiva de la generación del baby boom dibuja un horizonte donde muchos pequeños negocios podrían quedar sin continuidad si no se articula un relevo adecuado. La pregunta, por tanto, no es solo cómo resistirá Castellón el impacto de decisiones tomadas a miles de kilómetros, sino también cómo sabrá gestionar sus propios desequilibrios internos. Ni el proteccionismo de Trump ni la palpable debilidad del motor alemán, ni siquiera los ánimos exacerbados en Francia pueden ser excusas para descuidar las tareas pendientes en casa. Sin duda, las políticas públicas que refuercen la competitividad y fomenten la formación de los trabajadores seguirán serán decisivas para que alejar los fantasmas.