El verano más corto

El verano ha durado lo que tenía que durar. El calor extremo nos ha agobiado lo que nos tenía que agobiar. Las lluvias de finales de septiembre serán como serán. No me refiero a esto con el título del artículo. Me refiero al verano turístico y comercial. Ha sido muy corto. Especialmente breve en Benicàssim. Comercial y hosteleramente hablando, ha sido bueno entre la última semana de julio y la tercera de agosto. El resto ha sido más bien normalito, en ocasiones tirando a flojo. Esto se ha notado en la playa y en el pueblo. En la hostelería y en el comercio. Y nadie sabe explicar muy bien por qué.

Miedo me da que este recorte a la utilidad turístico-económica del calendario haya llegado para quedarse, pues sería, a largo plazo, catastrófico. Los vecinos lo hemos notado en la densidad del tráfico, en la dificultad de hallar una plaza en las zonas de aparcamiento, en la facilidad a la hora de reservar una mesa para comer, al pagar la cuenta del restaurante y demás. Se ha notado que el típico agobio estival de Benicàssim se ha acortado mucho en el tiempo. Por ejemplo, un sábado a finales de agosto, yo mismo, junto a un grupo de amigos, reservé para comer una paellita valenciana en un conocidísimo restaurante. Reservamos el día anterior, sin problemas, y comimos un excelente menú por solo 25 € más el vino. Esto era algo impensable hace tres años. ¿Reservar con apenas veinticuatro horas de antelación un sábado de agosto? ¿Pagar poco más de cuatro mil pelillas por barba por comer en verano en Benicàssim? No, no, señores. Algo está pasando.